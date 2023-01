Die Gewinnzahlen sowie den vollständigen Geschäftsbericht wird Geberit erst am 8. März veröffentlichen. Bild: Steffen Schmidt/Keystone

Ersteinschätzung von Rainer Weihofen um 7.45 Uhr

Der Sanitärtechniker hat sein Ziel für 2022, hohes einstelliges Umsatzwachstum in Landeswährungen, nicht erreicht. Der Umsatz legte nur knapp 5% zu, gestützt von deutlich erhöhten Verkaufspreisen. Nach Umrechnung in den gestärkten Franken resultiert ein leichter Umsatzrückgang. Wie einige andere Bauzulieferer auch litt das Unternehmen unter einer sich deutlich abschwächenden Nachfrage in der zweiten Jahreshälfte. Grosshändler hatten im starken ersten Halbjahr in Erwartung weiterer Preiserhöhungen ihre Lager gut gefüllt und brauchten viel weniger Neuware. Die Folge für Geberit war ein Umsatzrückgang von mehr als 13% im vierten Quartal. Die avisierte Marge auf dem Betriebsgewinn vor Abschreibungen und Steuern revidiert Geberit bereits in der Meldung zu den Umsatzzahlen für die ersten neun Monate einen Prozentpunkt nach unten. Offenbar ist es noch nicht gelungen, die erheblich gestiegenen Kosten für Rohmaterialien und Energie vollständig an die Kunden weiterzugeben. Geberit hat eine starke Marktposition und wird weitere Preiserhöhungen durchsetzen können. Das Management hält daher unbeirrt vom leichten Rückschlag an den Mittelfristzielen fest. Für Anleger ist das beruhigend.



