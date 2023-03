Analyse zu den Jahreszahlen – Geberit hat ein schwieriges Jahr vor sich Der Sanitärtechniker hat 2022 Marge verloren. Die Dividende steigt dennoch, zum zwölften Mal in Folge. Rainer Weihofen

Im deutschen Pfullendorf produziert Geberit Installationssysteme. Bild: Steffen Schmidt/Keystone (Archiv)

Dass der Sanitärtechniker sein Ziel für das Umsatzwachstum im mittleren bis hohen einstelligen Prozentbereich erreicht hat, hatte er schon im Januar mitgeteilt. Am Ende stand in Landeswährungen ein Plus von 4,8% zu Buche. In Schweizer Franken resultierte wegen der belastenden Währungsentwicklung ein Minus von 2%. Nach einem guten ersten liess im zweiten Halbjahr die Nachfrage deutlich nach, vor allem weil Grosshändler ihre gut gefüllten Lager abverkauften.