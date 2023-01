Analyse der Umsatzzahlen – Geberit schrumpft Der Sanitärtechniker kämpft gegen Volumenschwund und hohe Kosten. An seinen Mittelfristzielen hält er fest. Rainer Weihofen

Bei Geberit in Schweden wird Sanitärkeramik gebrannt, was viel Energie braucht. Bild: TVG/Geberit

Der Sanitärtechniker hat sein Ziel für 2022 – hohes einstelliges Umsatzwachstum in Landeswährungen – nicht ganz erreicht. Der Umsatz legte nur 4,8% zu, gestützt durch deutlich erhöhte Verkaufspreise. Nach Umrechnung in den gestärkten Schweizer Franken resultiert ein Umsatz von 3,4 Mrd. Fr., was einem Umsatzrückgang von 2% entspricht.