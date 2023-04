Langsam, aber sicher möchte man es einfach nur hinter sich bringen. Noch vergan­genen Herbst wurde die Rezession mit hoher Wahrscheinlichkeit für dieses Jahr vorher­gesagt. Dann wurde sie abgesagt, dann verschoben, und nun bewegt sich der Tross der Konjunktur­auguren wieder zur vermeintlich sicheren Aussage, dass die Rezession unvermeidlich sei.

Hohe Trefferquote des PMI

Den Notenbankern möchte man zurufen: Zieht die Zinsschraube doch einfach an, damit wir wenigstens das Inflationsthema endlich mal abhaken können. Ohne Rücksicht auf Wachstumsverluste. Nichts hassen die ­Finanzmärkte mehr als Unsicherheit.

Der viel beachtete Einkaufsmanager­index (PMI) in den USA ist im März auf miserable 46,3 Punkte gefallen. Seit 1948 werden die US-Chefeinkäufer zum Geschäftsgang befragt. Seither ist der PMI des Institute of Supply Management sechzehn Mal auf 46,3 oder darunter gefallen. Zwölf Mal befand sich die Wirtschaft dann schon in der Rezession oder schlitterte bald hinein. Keine schlechte Vorhersagequote. Wir wissen ja: Husten die USA, hat der Rest der Welt die Grippe.

Bleibt im sicheren Hafen

Und was machen die Aktienmärkte? Die feiern erst einmal, dass die Vertrauenskrise der Banken sich nicht zur Finanzkrise auswächst. Ist die Rezession denn längst ein­gepreist? Die Gewinnerwartungen sinken weiter, und in vielen Sektoren sind die Bewertungen nicht wirklich günstig. Anleger sollten zyklische ­Aktien meiden. Zudem ist der Zeitpunkt nicht gekommen, den sicheren Hafen Franken zu verlassen und Fremdwährungsrisiken einzugehen.

Sylvia Walter beschäftigt sich als Redaktorin im Ressort Märkte der «Finanz und Wirtschaft» mit volkswirtschaftlichen Themen sowie den Chancen und den Fallstricken in den globalen Finanzmärkten. Zuvor war die studierte Ökonomin lange Jahre in der volkswirtschaftlichen Abteilung eines grossen Schweizer Vermögensverwalters tätig. Mehr Infos @SylviaWalter13

Fehler gefunden?Jetzt melden.