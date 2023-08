Amerikanische Politiker haben eine lange Tradition, wirtschaftspolitische Debatten zu verdrehen. Einige erkennen die Realitäten, etwa George W. Bush, als er die sogenannten angebotsorientierten Steuersenkungen als «Voodoo Economics» charakterisierte. Doch viel zu viele verzerren wirtschaftliche Statistiken und Analysen, um politisch zu punkten – man denke an die «moderne Geldtheorie» oder die «Defizitfalken».

Zum Autor Stephen S. Roach ist ehemaliger Chairman von Morgan Stanley Asia. Er lehrt an der Universität Yale.

Die aktuelle Debatte über die US-chinesische Entkoppelung ist ein Paradebeispiel dafür. Angefangen bei Präsident Joe Biden und abwärts haben die US-Politiker endlich erkannt, dass es keinen Sinn ergibt, für eine komplette Entkoppelung zu argumentieren. Laut US-Finanzministerin Janet Yellen wäre sie «katastrophal».

Auch US-Aussenminister Antony Blinken und der nationale Sicherheitsberater Jake Sullivan verwerfen die Möglichkeit und verweisen auf die Rekordzahlen im bilateralen Handel als augenscheinlichen Beweis, dass eine Entkoppelung im Falle zweier eng integrierter Volkswirtschaften schlicht nicht klappen könne.

Eine sorgfältige Betrachtung der Zahlen führt zu einer nuancierteren Einschätzung. Tatsächlich belief sich der bilaterale Handel zwischen den USA und China insgesamt 2022 auf den Rekordwert von 761 Mrd. $. Doch waren auch im BIP und den meisten seiner wichtigsten Bestandteile Rekordzahlen zu verzeichnen.

«Das übergrosse US-Handelsdefizit ist die natürliche Folge des ausserordentlichen Mangels an inländischen Ersparnissen in den USA.»

Diese Zahlen sind Nominalwerte, also nicht inflationsbereinigt. Im derzeitigen inflationären Klima erreichen viele in aktuellen Dollar angegebene Kennzahlen fast täglich neue Höhen. Über Ebbe und Flut der realwirtschaftlichen Aktivität sagt es sehr wenig aus.

Den grenzübergreifenden Handel am BIP-Niveau zu messen, zeichnet ein präziseres Bild davon, wie der Handel mit China die US-Wirtschaft antreibt. Auf dieser Basis belief sich der Handel zwischen beiden Ländern mit Waren und Dienstleistungen 2022 auf 3% des US-BIP; das liegt 19% unter dem Spitzenwert von 3,7% von 2014. Das ist keine vollständige Entkoppelung – die eine Quote des US-chinesischen Handels im Verhältnis zum BIP von näher null implizieren würde –, aber mit Sicherheit ein deutlicher Schritt in diese Richtung.

Nicht überraschend ereigneten sich drei Viertel der Verringerung nach 2018, als die Regierung des damaligen US-Präsidenten Donald Trump hohe Zölle auf chinesische Importe verhängte. Wenn die Biden-Regierung die Trump-Zölle wie erwartet beibehält und zusätzlich eine weitere Runde von Sanktionen in Bezug auf fortschrittliche Technologien verhängt, dürfte sich Chinas Anteil am Handelsungleichgewicht der USA weiter verringern.

Diese Möglichkeit unterstreicht einen kritischen Faktor, der von den meisten Politikern in Debatten über eine Entkoppelung ignoriert wird: die makroökonomischen Grundlagen des übergrossen Handelsdefizits der USA. Das Gesamtdefizit der USA im Warenhandel gegenüber hundertsechs Ländern (einschliesslich Chinas) erreichte 2022 trotz einer Verringerung des Handelsungleichgewichts mit China den Rekordwert von 1,18 Bio. $.

Bedenkliche Wende

Das ist eine bedauernswerte, aber natürliche Folge des ausserordentlichen Mangels an inländischen Ersparnissen in den USA. Die heimische Sparquote ist im ersten Quartal 2023 netto auf –1,2 % des Nationaleinkommens gesunken. Das ist der niedrigste Wert seit der globalen Finanzkrise von 2008 und liegt deutlich unter dem Durchschnitt von 7,6% von 1960 bis 2000. Daher mussten die USA, um zu investieren und Wirtschaftswachstum zu erzielen, massive Zahlungsbilanz- und multilaterale Handelsdefizite fahren, um ausländisches Kapital anzulocken.

Die für die US-Politik unbequeme Wahrheit ist, dass sich der dem multilateralen Ungleichgewicht der USA zugrundeliegende Ersparnismangel ohne eine Eindämmung des Haushaltsdefizits fortsetzen wird. Dies bedeutet, dass zielgerichtete bilaterale Massnahmen – in diesem Falle: Zölle und Sanktionen gegenüber China – das Handelsproblem nicht lösen.

An dieser Stelle nimmt die Entkoppelungsgeschichte eine besonders bedenkliche Wende. Chinas Anteil des US-Defizits beim Warenhandel ist immer noch das grösste unter allen Ländern, aber ist seit Beginn des Handelskrieges 2018 bis 2022 von 47 auf 32% gesunken. Im selben Zeitraum ist der gemeinsame Anteil von sechs anderen Ländern – Kanada, Mexiko, Indien, Südkorea, Taiwan und Irland – von 24 auf 36% gestiegen.

Schädlicher Protektionismus

Die Umlenkung von Handelsströmen kommt nicht überraschend. Sie ist eine Gegebenheit für jede unter Ersparnismangel leidende Volkswirtschaft, die Zölle und/oder Sanktionen gegen einen wichtigen Handelspartner verhängt.

Die Umleitung der Handelsströme von China weg ist besonders problematisch, weil sie das Defizit von einem preiswerten Lieferanten von Importwaren auf teurere Produzenten verlagert. Die meisten Ökonomen weisen daher lautstark darauf hin, dass Protektionismus letztlich eine Form der Besteuerung der heimischen Unternehmen und Verbraucher darstellt.

Diese Warnungen sind in Washington offensichtlich auf taube Ohren gestossen. Tatsache aber bleibt, dass China unter Druck zu setzen im Grunde das politische Gegenstück zu einer Neuanordnung der Liegestühle auf dem Deck der Titanic darstellt.

Yellen ist eine Spitzenökonomin und weiss all das sehr wohl. In gewissem Sinn hatte sie Recht, als sie vor dem finanzwirtschaftlichen Ausschuss des US-Repräsentantenhauses am 13. Juni äusserte, es wäre katastrophal «zu versuchen, sich von China abzukoppeln. Derisking? Ja. Abkopplung? Absolut nicht.» Leider ist es eine falsche Differenzierung. Eine komplette Entkoppelung ist nicht realistisch.

«Die US-Politiker tun einmal mehr ihr Bestes, um die Realität zu vernebeln.»

Doch nehmen die geopolitischen Sorgen zu. Dem Beispiel Europas folgend, hat die Biden-Regierung versucht, die Debatte über die wirtschaftliche Entkoppelung unter Sicherheitsaspekten neu zu fassen, und betont, dass sich ein «Derisking», also eine Verringerung der übermässigen Abhängigkeit von chinesischen Lieferketten, jetzt mit der nationalen Sicherheit rechtfertigen lässt.

Während sich über dieses Argument streiten lässt, stehen die Zahlen ausser Frage. Die Folgen der Entkoppelung sind bereits offensichtlich: in der sich wandelnden Zusammensetzung des US-Handelsdefizits weg von China und in der Entflechtung chinazentrischer Lieferketten, die eine derartige Umlenkung des Handels umfasst.

Egal, wie man es bezeichnet, ob als Derisking oder als stufenweise Schritte auf dem Weg hin zur Entkoppelung – die schädlichen Auswirkungen auf die US-Wirtschaft bleiben. Die US-Politiker tun einmal mehr ihr Bestes, um die Realität zu vernebeln und das Thema zu wechseln.

