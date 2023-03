Inverse ETF – Gegen Börsenguru Jim Cramer zu wetten, lohnt sich «Mad Money»-Präsentator Jim Cramer empfahl bis zuletzt die Aktien von Credit Suisse. Dies trägt ihm Spott ein. Und ein ETF, der seit kurzem gegen seine Aktienauswahl wettet, verbucht schon leichten Kursgewinn. Marc Forster

Man liebt, belächelt, kritisiert und verwünscht hin: Börsenguru und CNBC-Moderator Jim Cramer. Bild: Steven Ferdman/Patrick McMullan via Getty Images

An TV-Moderator, Börsenanleger und Ex-Hedge-Fund-Manager Jim Cramer scheiden sich definitiv die Geister. Dass er grosse Aufmerksamkeit auf sich zieht und wohl nicht wenige Fans hat, lässt sich an der Beliebtheit seines Formats «Mad Money» auf dem US-Sender CNBC ablesen. Dort kommentiert er wortreich, oft wild gestikulierend und nicht selten am Rande der Tirade den Börsenalltag an der Wallstreet.