In diesem Wahljahr müssen die Parteien zum ersten Mal öffentlich angeben, wie viel ihre nationale Kampagne kostet und wer sie finanziert. Stichdatum ist der 7. September, aber die SVP ist vorgeprescht: Mindestens 4,5 Mio. Fr. stehen ihr nach aktuellem Stand zur Verfügung, weit mehr als den andern Bundesratsparteien.

Eine Reaktion der SP auf das SVP-Outing liess nicht lange auf sich warten. «Ein Rechtsrutsch droht – und mit diesem Millionenbudget könnte er noch krasser ausfallen. Damit hat die SVP im Wahlkampf mindestens dreimal mehr Geld als wir», liess die Parteispitze verlauten. Abgesehen davon, dass der drohende (aber fast nie eintretende) Rechtsrutsch zum politischen Dauervokabular der SP gehört: Würde Geld den Erfolg an der Urne bestimmen, hätte die FDP beste Aussichten, im Herbst zu den Wahlsiegern zu gehören. Und die Grünen würden mutmasslich nicht erheblich an Stimmanteilen einbüssen, obschon eine Erbin des Zuger Sika-Konzerns 1 Mio. Fr. lockergemacht hat.

Via E-Mail bittet die SP um einen Zustupf, um die Finanzlücke zu den bürgerlichen Parteien zu verkleinern. Schliesslich erhalte die SP im Gegensatz zu den bürgerlichen Parteien «keine Millionen von Konzernen und Superreichen», wie die Partei auf ihrer Homepage festhält. Manche Grossunternehmen unterstützen in der Tag einzig Parteien, die sich zur sozialen Marktwirtschaft bekennen – während die SP, wohl auf ewig, die «Überwindung des Kapitalismus» propagiert. Sie akzeptiert ergo keine Spenden von Aktiengesellschaften, sondern gemäss ihrem Spendenreglement nur solche von Genossenschaften und «Mitarbeitendengesellschaften».

«Zu meinen, ‹Superreiche› wie die Familie Blocher könnten den Wahlerfolg im tumben Volk erkaufen, ist töricht.»

Mangelt es links-grünen Kreisen an Geld und Aufmerksamkeit? Peter Buomberger, ehemaliger Chefökonom der UBS, und Daniel Piazza, Mitte-Kantonsrat, haben in einem Buch 2022 aufgezeigt, dass Verbänden und Nichtregierungsorganisationen (NGO) etwa doppelt so viele Finanzmittel für politisches Engagement zur Verfügung stehen wie den Bundesratsparteien. Natürlich sind da auch liberale Institutionen wie Avenir Suisse dabei. Aber links-grüne Organisationen kommen gemäss den beiden Autoren auf etwa gleichviel Spendengelder wie die Bundesratsparteien, die bei den letzten Parlamentswahlen 20 bis 22 Mio. Fr. ausgaben.

Zu meinen, Konzerne und «Superreiche» wie die Familie Blocher könnten den Wahlerfolg im tumben Volk erkaufen, ist ohnehin töricht. Auch der Bundesrat betonte in seiner Botschaft zur «Transparenz-Initiative», auf die der Gegenvorschlag des Parlaments und die neuen Vorschriften zurückgehen, finanzielle Mittel hätten keinen «überwiegenden Einfluss» auf Wahlergebnisse.

Das Bild über Parteienfinanzierung in der Schweiz schärft sich erst nach den Wahlen im Oktober – aber wird es wirklich transparenter, oder nehmen einfach die Umgehungsversuche zu? Die SP Schweiz sollte es auf jeden Fall intelligenter machen als ihre Berner Stadtpartei, die für 2022 trotz Transparenzvorschriften null Spendengelder auswies, mit fadenscheiniger Begründung.

Arno Schmocker kommentiert seit September 2021 wirtschaftspolitische Themen im Bundeshaus in Bern. Zudem schreibt er seit vielen Jahren über Unternehmen in verschiedenen Branchen, derzeit Medizinaltechnik. Mehr Infos

