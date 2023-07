Herr Brütsch, die US-Konsumentenstimmung hat im Juni ein Siebzehnmonatshoch erreicht. In der Eurozone und im Vereinigten Königreich ist die Zuversicht auch klar gestiegen. Wie schlimm kann denn eine Rezession ausfallen?

Die Besonderheit dieses Konjunkturzyklus liegt darin begründet, dass der Arbeitsmarkt, sei es in den USA oder in Europa, von dem Abschwung bis anhin nicht betroffen ist. Die Robustheit des Jobmarktes stützt die Konsumnachfrage und die Fiskalbudgets der betroffenen Volkswirtschaften. Noch vor einem Jahr waren die Konsumenten durch grosse Ängste belastet, was beispielsweise die Energiesicherheit betrifft. Zudem zeigt sich, dass weite Teile der Wirtschaft, insbesondere auch in den USA, sehr widerstandsfähig sind gegenüber den gestiegenen Finanzierungskosten.