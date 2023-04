Zinsprognose Schweiz – Geldmarktzins bleibt lange über den «Eidgenossen» Gemäss FuW-Umfrage rechnen die Schweizer Banken damit, dass der Geldmarktzins Saron mindestens ein Jahr über der Rendite zehnjähriger Bundesobligationen bleibt. André Kühnlenz

Die Notenbanker der SNB fürchten derzeit eine Lohn-Preis-Spirale in der Schweiz. Bild: Alessandro della Valle/Keystone

Die Krise von Regionalbanken in den USA und bei Credit Suisse hinterlässt ihre Spuren an den Zinsmärkten. Wie die Terminkurse zeigen, rechnen die Marktteilnehmer allerdings weiterhin mit einem nahenden Zinsgipfel – auch in der Schweiz, wo das Höchst jetzt mit fast 2% für September veranschlagt wird. Nur der erwartete Satz für den finalen Leitzins hat sich mit starken Schwankungen verschoben (vgl. Grafik).