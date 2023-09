Geldpolitik China – Zentralbank will Yuanschwäche eindämmen Um den Yuanverfall zu verlangsamen, will die People’s Bank of China die Menge an Devisen, die Finanzinstitute als Reserve halten müssen, senken. So soll der Mindestreservesatz für Devisen von 6 auf 4% sinken.

Der Yuan stieg nach dieser Nachricht sowohl im Onshore-Handel als auch im Offshore-Handel auf ein Dreiwochenhoch. Bild: Lam Yik/Bloomberg

Die chinesische Zentralbank wird zum ersten Mal in diesem Jahr die Menge an Devisen, die Finanzinstitute als Reserven halten müssen, senken. Wie die People’s Bank of China (PBOC) am Freitag in einer Online-Erklärung mitteilte, soll der Mindestreservesatz für Devisen ab dem 15. September um 200 Basispunkte (bps) von 6 auf 4% gesenkt werden, um das Tempo des Yuan-Verfalls zu verlangsamen. Dadurch würden Devisen im Wert von 16,4 Mrd. $ frei, da Chinas Deviseneinlagen Ende Juli bei 821,8 Mrd. $ lagen.

Die PBOC erklärte, ihr Schritt solle «die Möglichkeiten der Finanzinstitute zur Nutzung von Devisenmitteln verbessern». Der Yuan stieg nach dieser Nachricht sowohl im Onshore-Handel (CNY=CFXS) als auch im Offshore-Handel (CNH=D3) auf ein Drei-Wochen-Hoch. Der Onshore-Yuan kletterte im frühen asiatischen Handel auf einen Höchststand von 7.2360 pro Dollar, den stärksten Wert seit dem 11. August. In Erwartung an die Entscheidung der PBOC hatten am Freitag auch mehrere chinesische Grossbanken ihre Einlagenzinsen um mindestens zehn Basispunkte gesenkt, um den aus den engeren Margen entstehenden Druck zu mindern.

REUTERS

