Geldpolitik in China – Chinas Zentralbank in der Zwickmühle Den Währungshütern in Peking muss der Spagat gelingen: die Bauindustrie zu stabilisieren, ohne dabei die Finanzstabilität zu opfern. Sylvia Walter

Fahrer von Velotaxis warten vor dem Hauptquartier des Bauriesen Evergrande auf Fahrgäste. Im Gebäude wird es ebenso geschäftig zu- und hergehen: Der Immobilienkonzern macht wieder Schlagzeilen. Bild: Ng Han Guan/AP Photo via Keystone

Der Risikoappetit an den globalen Finanzmärkten leidet unter den anhaltenden Negativschlagzeilen aus dem Reich der Mitte. Die wirtschaftliche Lage in der Volksrepublik ist kritisch, das Wachstumsmodell scheint entzaubert. Am vergangenen Freitag beantragte der überschuldete Immobilienriese Evergrande Gläubigerschutz in den USA. Die Nachricht erschütterte das Anlegervertrauen weiter. Das selbst gesteckte Wachstumsziel von 5% im laufenden Jahr dürfte China verfehlen. Ratingagenturen überlegen öffentlich, ob sie die Kreditwürdigkeit des Landes herunterstufen sollen.