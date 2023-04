Börsenbericht vom 5. April 2023 – Schwergewichte stützen Schweizer Börse Roche, Novartis und Nestlé haben heute den SMI schlussendlich ins Plus gehievt. Unter Druck standen dagegen vor allem Bauwerte.

Der aktuelle Bericht von der Schweizer Börse.

Der Schweizer Aktienmarkt hat am Mittwoch fester geschlossen. Vor allem die Index-Schwergewichte zeichneten massgeblich für das Tagesplus verantwortlich. Insgesamt verliefen die Geschäfte in der verkürzten Woche vor Ostern eher in ruhigen Bahnen, war im Markt zu hören. Vor dem mit Spannung erwarteten Arbeitsmarktbericht der US-Regierung am handelsfreien Karfreitag würden sich Händler eher zurückhalten, da das Fed dem Rapport bei der künftigen Zinspolitik eine wichtige Rolle beimisst. Über die Feiertage könnte der Bericht bei den Anlegern jedoch für Unruhe sorgen. Nach dem langen Osterwochenende sei es daher möglich, dass die Märkte mit «aufgestauter Frustration und wilder Volatilität» reagieren, hob ein Marktanalyst hervor.



Da die Bankenkrise auf den ersten Blick überwunden scheint, rücken für Händler nun vermehrt Konjunkturdaten in den Fokus. Die Unsicherheiten in Bezug auf die konjunkturellen und damit auch geldpolitischen Entwicklungen seien jedoch hoch. Dazu passt auch, dass sich eine Serie von enttäuschenden US-Konjunkturdaten am Berichtstag fortgesetzt hat. «Aus einer erhofften sanften Landung der US-Wirtschaft könnte nun doch eine stärkere Rezession werden», schreibt ein Analyst. «Die Sorge der Anleger ist auch, dass die Fed den Rückzug antreten muss, bevor ihr Kampf gegen die Inflation wirklich beendet ist», heisst es im Kommentar weiter. Die Gefahr einer «Stagflation» schwebe also weiterhin über den Märkten.

Der FuW Swiss 50 Index sank schlussendlich um 0,93% auf 2'176,11 Punkte. Der SMI schloss 0,38% höher bei 11'115,40 Punkten, wobei das Tageshoch bei rund 11'134 Punkten markiert wurde. Der SLI sank hingegen um 0,33% auf 1740,14 Punkte. Der SPI gewann 0,18% auf 14'516,33 Zähler hinzu. Von den 30 SLI-Werten verloren zwei Drittel an Wert und ein Drittel gewann hinzu.



Vor allem Bauwerte standen auf dem Verkaufszettel. Ein in der Grundstimmung negativer Analystenbericht zu den Gewerbeimmobilien in den USA habe diese Titel belastet, sagte ein Händler. Schindler, Sika, Holcim und auch Geberit standen daher mit Abgaben zwischen 5,2% bis 4,2% mit am Ende der Blue Chips. Holcim belasteten zusätzlich auch noch zahlreiche Analystenkommentare. Insbesondere für das US-Dachgeschäft, wo Holcim gerade zugekauft hatte, fielen die Kommentare eher negativ aus. Bei Schindler wirkte sich eine Kurszielsenkung durch die Citigroup negativ aus.



AMS-Osram (-5,8%) zählten einmal mehr zu den grössten Tagesverlieren. Belastend seien unterschiedliche Berichte aus der Wertschöpfungskette des US-Kunden Apple gewesen, war im Markt zu hören. Auch andere Technologiewerte wie VAT (-2,5%) und Logitech (-2,4%) schlossen tiefer, wobei hier auch die schwache Eröffnung der technologielastigen US-Börse Nasdaq eine Rolle spielte. Einzig Temenos (+0,7%) kam nach anfänglichen Verlusten mit einer Rally kurz vor Handelsschluss noch aus dem Minus heraus.



Am Tag der Generalversammlung gaben die Papiere der UBS 1,3% nach. Überraschungen sind an der Aktionärsversammlung jedoch ausgeblieben und alle Traktanden wurde mit grosser Mehrheit angenommen. Im Windschatten büssten CS 1,6% ein. Bei Julius Bär (-1,9%) setzten sich die Gewinnmitnahmen nach der Rally der vergangen Wochen fort.



Für das Plus im SMI zeichneten die Index-Schwergewichte massgeblich verantwortlich. Insbesondere Roche (+2,5%) legten deutlich zu. Laut einem Händler war bei Roche eine Gegenreaktion im Markt zu beobachten, nachdem die Titel im laufenden Jahr recht stark gebeutelt wurden. Novartis (+1,7%) und Nestlé (+1,4%) knüpften hingegen am Aufwärtstrend der vergangenen Wochen an. Ferner war im Markt auch von Safe-Haven-Käufen bei den defensiven Titeln zu hören. Durch ihre hohe Gewichtung zogen die drei Titel den SMI um über 100 Punkte nach oben, der ansonsten klar im Minus geschlossen hätte.



Deutliche Zugewinne verbuchten mit Givaudan und Lonza (+je 2,4%) und Swisscom (+1,0%) weitere defensive Werte.



Im breiten Markt verzeichneten Rieter deutliche Kursgewinne von 6,2%. Grossaktionär Peter Spuhler hatte seine Beteiligung am Industriekonzern auf fast ein Drittel ausgebaut. Er bezahlte für die Rieter-Aktien auch einen deutlichen Aufpreis im Vergleich zum Niveau der letzten Tage, was im Markt gut aufgenommen wurde.



Barry Callebaut schlossen nach den Halbjahreszahlen und der abrupten Bekanntgabe eines CEO-Wechsels 0,8% im Plus. Nach erfreulichen Jahreszahlen gewannen Romande Energie (+4,3%) und Jungfraubahn (+2,5%) hinzu. Addex gaben nach erfolgreichem Abschluss einer Finanzierungsrunde hingegen 17% nach.

Wallstreet: Anleger bleiben wegen Konjunkturdaten vorsichtig

Abgesehen vom Dow Jones Industrial haben die US-Börsen am Mittwoch mit leichten Verlusten an den schwachen Vortag angeknüpft. Schwache Daten des privaten Jobdienstleisters ADP und die Stimmung im Dienstleistungssektor trugen zu den Konjunktursorgen bei, die nach gutem Lauf neuerdings die Aktienkurse in Schach halten. Auch Zinserhöhungen bleiben unter Anlegern in der Debatte.

Der Dow Jones Industrial , der zuletzt auf dem höchsten Niveau seit sechs Wochen angekommen war, legte nach einer Handelsstunde zwar um 0,15% auf 33’451,65 Punkte zu. Der technologielastige Nasdaq 100 , der sogar auf den höchsten Stand seit August geklettert war, weitete aber seine Verluste aus: Zuletzt verlor er 0,8% auf 12’994,83 Punkte. Der marktbreite S&P 500 gab um 0,28% auf 4089,19 Zähler nach.

Der ISM-Index für den Dienstleistungssektor sackte überraschend deutlich ab, lag aber immer noch deutlich der 50-Punkte-Marke, die auf Expansion hindeutet. Ausserdem waren die Daten des Jobdienstleisters ADP kein guter Vorbote für den an diesem Freitag anstehenden Arbeitsmarktbericht der US-Regierung, der von der Notenbank Fed genau analysiert wird. Dabei gilt die Annahme: Je stärker der Arbeitsmarkt, desto grösser ist der lohngetriebene Inflationsdruck und der Spielraum für weitere Zinserhöhungen.

Unter den Einzelwerten waren die Aktie von Johnson & Johnson mit einem Anstieg um 2,9% eine Dow-Stütze. Der Pharma- und Konsumgüterkonzern will einen grossen Rechtsstreit um angeblich krebserregende Hygieneprodukte in Nordamerika mit viel Geld aus der Welt schaffen. Zur Beilegung sämtlicher Klagen um Körperpflegeartikel, die das Magnesiumsilikat Talkum enthalten, will der Konzern einen 8,9 Mrd. $ schweren Vergleich akzeptieren.

Fedex gewann fast 3%. Der Logistikkonzern strukturiert sich zwecks Kosteneinsparungen um und will sein operatives Geschäft konsolidieren. Dabei sollen die beiden bislang getrennt betriebenen Liefernetze in der Luft und auf dem Land zusammengefasst werden. Bis Juni 2024 sollen die dafür erforderlichen Massnahmen abgeschlossen sein, kündigte Fedex auf dem Kapitalmarkttag an. Bis 2025 könnten so 4 Mrd . $ gespart werden, wovon auch die Aktionäre profitieren sollen.

Ansonsten waren Branchenbewegungen zu beobachten: Aktien aus den Konsumgüter- und Gesundheitsbranchen, die bei Anleger in schlechten Wirtschaftszeiten als defensiv gelten, fielen positiv auf. In ersterem Sektor gab es Kursgewinne von bis zu 1,1% bei McDonald's , Coca-Cola und Procter & Gamble . Im Gesundheitsbereich zogen die Anteile der Pharmakonzerne Merck & Co sowie Amgen um bis zu 2% an, während jene des Krankenversicherers Unitedhealth um 1,9% stiegen.

Im Technologiesektor fielen Chipwerte negativ auf. Nvidia waren dort mit einem Abschlag von 2,8% ein Sinnbild für die Branchenschwäche. Am Markt hiess es, das Thema sei hier eine Entscheidung Japans, mit Restriktionen für die Lieferung von Chip-Ausrüstungen nach China nachzuziehen.

Aktien von T-Mobile US legten um 1,3% zu. Just zur Hauptversammlung der Deutschen Telekom hatte deren Chef Timotheus Höttges Neuigkeiten zu vermelden. Das strategische Ziel, die Mehrheit an der US-Tochter zu übernehmen, wurde demnach überraschend früh erreicht. Bisher wurde die Kontrolle über eine Stimmrechtevereinbarung mit der japanischen Softbank ausgeübt.

Bonds Schweiz: Kurse geben erneut leicht nach

Zur Wochenmitte stehen am Schweizer Obligationenmarkt zahlreiche Emissionen im Fokus. Generell verlaufe das Geschäft aber in ruhigen Bahnen, heisst es am Markt. Auf Datenseite stehen am Nachmittag wichtige Daten aus den USA an.



So wird der viel beachtete Einkaufsmanagerindex ISM für den Dienstleistungssektor veröffentlicht. Zudem steht der Beschäftigungsbericht des privaten Arbeitsmarktdienstleisters ADP an. Dieser könnte Hinweise auf den monatlichen Arbeitsmarktbericht der US-Regierung geben, der am Freitag veröffentlicht wird. Die US-Notenbank schaut derzeit stark auf den Arbeitsmarkt.



Am Morgen waren bereits Daten im Nachbarland Deutschland veröffentlicht worden, die als generell eher belastend für die Festverzinslichen eingestuft werden. Die Auftragseingänge der deutschen Industrie stiegen im Februar so stark wie seit Juni 2021 nicht mehr. Der Zuwachs war zudem stärker als erwartet.



Hierzulande sorgen vor allem die drei platzierten Anleihen für Gesprächsstoff. Dabei war der Minibond des Regionalspitals Emmental bereits erwartet worden. Das Spital hat sich am Ende 55 Mio. Fr. für vier Jahre besorgt. «Das Volumen ist zwar eher klein, weil es aber eine Weile keine Spital-Anleihen gegeben hat, fand diese viel Beachtung», erklärt ein Händler. Insgesamt sei die Platzierung denn auch gut gelaufen.



Die Glarner Kantonalbank hat sich derweil 125 Mio. zu 1,95% beschafft. «Das war ein Copy&Paste der früheren Anleihen etwa von der Basellandschaftlichen Kantonalbank», so der Händler weiter. Sie zeichneten sich vor allem durch die kurzen Laufzeiten aus.



Der Höhepunkt sei aber die Emission der ersten «Bail-in-Anleihe» der Zürcher Kantonalbank am Berichtstag. Dabei hat sich die ZKB 425 Mio. Fr. mit einer Laufzeit von fünf Jahren besorgt. Es handelt sich um eine nachrangige eigenkapitalbezogene Anleihe. Sie dient dazu, die Anforderungen an den Kapitalpuffer, den systemrelevante Banken bis 2026 vorhalten müssen, aufzubauen.



Der Bail-in-Bond wird den sogenannten Gone-Concern-Mitteln zugeschlagen. Damit soll die Bank zusätzliche verlustabsorbierende Mittel für den Krisenfall bereitstellen. Die Anleihe hat keine Staatsgarantie. Damit die risikoreichen Instrumente nicht von der Kleinkundschaft gekauft wird, müssen sie eine grosse Stückelung – in diesem Falle 100'000 Fr. – aufweisen.



Gegen 12.55 Uhr ist der Juni-Kontrakt des Conf-Future noch ungehandelt. Er wird zu einem Kurs von 140,59% gestellt. Am Vortag war der Conf um 47 BP gefallen. Der für den Markt wegweisende Swiss Bond Index (SBI) notiert um 14 BP tiefer auf 124,13%.



Von den bislang fünf gehandelten Eidgenossen gewinnen vier hinzu und eine weist Kursverluste auf. Die Rendite zweijähriger Anleihen der Eidgenossenschaft wurde zuletzt mit 1,0896 und die der zehnjährigen mit 1,1805% angegeben.



Der zehnjährige Kassazins steigt leicht auf 1,224 von 1,223% am Dienstag.

Euro leidet nach schwachen US-Daten unter Rezessionssorgen

Der Eurokurs ist am Mittwoch unter Druck geraten. Die Gemeinschaftswährung notierte am Nachmittag bei 1.0916 $, nachdem sie sich zuvor über weite Strecken auf dem Niveau vom Vorabend gehalten hatte.

Auch gegenüber dem Franken hat sich der Euro abgeschwächt und fällt unter die Marke von 0.99. Aktuell notiert das Währungspaar bei 0.9873 nach 0.9923 im frühen Handel. Zum Dollar wird der Franken am Nachmittag kaum verändert bei 0.9043 gehandelt.

Am Vortag war der Euro im Zuge seiner jüngsten Erholung bis auf 1.0973 $ gestiegen und damit auf den höchsten Stand seit zwei Monaten. Am Nachmittag enttäuschten Wirtschaftsdaten aus den USA und weckten an den Märkten wieder Rezessionssorgen. Im Gegenzug legte der Dollar in seiner Funktion als Weltreservewährung in schwierigen Zeiten zu vielen anderen wichtigen Währungen zu.

Die Stimmung im US-Dienstleistungssektor hatte sich im März stärker als erwartet eingetrübt. Der Einkaufsmanagerindex des Instituts for Supply Management fiel zum Vormonat um 3,9 Punkte auf 51,2 Zähler, blieb damit aber gleichwohl über der Wachstumsschwelle von 50 Punkten.

Der sprunghafte Anstieg des ISM-Dienstleistungsindex im Januar sei zwar eines der ersten Anzeichen dafür gewesen, dass sich die Wirtschaft wieder erhole, schrieb Analyst Paul Ashworth von Capital Economics. Doch nur zwei Monate später scheine dieser Schwung nachgelassen zu haben, noch bevor die Auswirkungen der jüngsten Bankenturbulenzen voll zum Tragen gekommen seien.

Zuvor veröffentlichte robuste Konjunkturdaten aus der Eurozone hatten kaum für Bewegung am Devisenmarkt gesorgt. So hellte sich die Unternehmensstimmung in der Region im März den fünften Monat in Folge auf und erreichte den besten Wert seit Mai. Ferner verzeichnete die deutsche Industrie überraschend den stärksten Anstieg beim Auftragseingang seit gut anderthalb Jahren.

Zu anderen wichtigen Währungen legte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 0,87685 (0,87333) britische Pfund, 143,74 (144,94) japanische Yen und 0,9901 (0,9954) Schweizer Franken fest.

Ölpreise geben leicht nach

Die Ölpreise sind am Mittwoch etwas gefallen. Zuletzt kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Juni 84.81 $. Das waren 15 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur Lieferung im Mai fiel um 33 Cent auf 80.39 $.



Belastet wurden die Ölpreise durch schwache Konjunkturdaten aus den USA. In der Privatwirtschaft der USA sind laut dem Arbeitsmarktdienstleister ADP im März merklich weniger neue Stellen geschaffen worden als erwartet. Zudem hat sich der viel beachtete ISM-Index für den Dienstleistungssektor im März überraschend deutlich eingetrübt. Eine schwächere Konjunkturentwicklung würde auch die Nachfrage nach Rohöl dämpfen.



In der ersten Wochenhälfte hatte eine überraschende Drosselung der Fördermenge des Ölverbunds Opec+ für Auftrieb bei den Ölpreisen gesorgt. Saudi-Arabien erhöhte unterdessen am Mittwoch seine Preise für Kunden in Asien.



In den USA sind die Rohölreserven in der vergangenen Woche unterdessen stärker als erwartet gesunken. Zudem sind laut Energieministerium auch die Bestände an Diesel und Benzin gefallen. Die Ölpreise wurden durch die Daten nicht gestützt.

Goldpreis steigt weiter Richtung Rekordhoch

Der Goldpreis hat sich am Mittwoch weiter in Richtung Rekordhoch bewegt. Am Vormittag kletterte der Preis für eine Feinunze (31,1 Gramm) an der Börse in London bis auf 2028 $ und damit auf den höchsten Stand seit etwas mehr als einem Jahr. Damit nähert sich die Notierung weiter dem Rekordhoch, das im Sommer 2020 bei 2075 $ erreicht worden war.



Im Vergleich zum Vortag stieg der Goldpreis zur Wochenmitte aber nur noch leicht, um etwa 7 $ je Feinunze. Am Dienstag hatten noch unerwartet schwache Konjunkturdaten aus den USA die Nachfrage nach Gold kräftig angetrieben, und der Preis war um etwa 40 $ je Unze nach oben geschnellt. Ein unerwartet starker Stimmungsdämpfer im Bereich Dienstleistungen hatte die Sorge vor einer Rezession in den USA verstärkt. Ein Wirtschaftsabschwung könnte zu einem Ende der steigenden Zinsen in den USA führen, was Gold für Investoren attraktiver macht.



Ausserdem wird der Goldpreis durch die Kursentwicklung am Devisenmarkt gestützt. Durch die schwachen Konjunkturdaten hat der US-Dollar an Wert verloren. Die Folge: Das in Dollar gehandelte Gold wird auf dem Weltmarkt günstiger, was die Nachfrage verstärkt.

Bitcoin scheitert erneut an 29'000-Dollar-Marke

Die Kryptowährung Bitcoin wurde im Verlauf der letzten Woche in einer engen Bandbreite gehandelt. Die geringen Schwankungen führen Marktbeobachter auf immer geringere Handelsvolumen zurück.



Am Mittwochmittag notiert der Bitcoin im Vergleich zur Vorwoche praktisch unverändert bei 28'575 $. In den letzten sieben Tagen bewegte sich der Kurs zwischen 27'500 und 29'000 $. Die Marktkapitalisierung der grössten Kryptowährung liegt damit weiterhin um die Marke von 550 Mrd. $.



Der Handel sei ruhig und die Ausschläge seien klein und kurz, fasst Analyst Craig Erlam von Oanda die Woche im Kryptomarkt zusammen. Der nächste Katalysator könnten laut Erlam neue US-Arbeitsmarktdaten der nächsten Tage sein.



Dass die Kurse aktuell wenig schwanken, führt Matteo Bottacini von Crypto Finance auch auf die sich beruhigende makroökonomische Situation zurück: «Trotzdem muss sich der Staub, den der Bankensektor aufgewirbelt hat, erst einmal legen.» Der Hauptgrund für die aktuell ruhige Preisentwicklung ortet Bottacini indes in der geringen Liquidität.

Im breiteren Kryptomarkt zeigen sich derweil auf Wochensicht höhere Zugewinne. So notiert etwa die zweitgrösste Kryptowährung Ether aktuell bei 1913 $. Ein Plus von 7,5% in den letzten sieben Tagen.



Über 30% höher im Vergleich zur letzten Woche steht derweil die «Meme-Währung» Dogecoin. Der Twitter-Besitzer Elon Musk gilt als Fan der Kryptowährung und brachte sie erneut als mögliche Währung für den Kurznachrichtendienst ins Spiel, als vor wenigen Tagen das Dogecoin-Symbol auf der Twitter-Startseite von Nutzern auftauchte.



Die Marktkapitalisierung des gesamten Kryptomarkts liegt derweil bei 1253 Mrd. $ und damit rund 20 Mrd. über dem Niveau der Vorwoche.

AWP/REUTERS

Fehler gefunden?Jetzt melden.