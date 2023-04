Börsenbericht vom 5. April 2023 – Gemischtes Bild an Schweizer Börse Am Schweizer Aktienmarkt können die Schwergewichte Roche, Novartis und Nestlé punkten, während vor allem Titel aus der Baubranche unter Druck stehen. Unterdessen steigt der Goldpreis weiter Richtung Rekordhoch.

Der aktuelle Bericht von der Schweizer Börse.

Der Schweizer Leitindex SMI befindet sich nach den Verlusten der Vortage auf einem leichten Erholungskurs. Vor allem ab dem Mittag zogen die defensiven Schwergewichte deutlich an und hoben den SMI damit ins Plus. Insgesamt verläuft der Handel vor dem langen Osterwochenende aber eher in ruhigen Bahnen. Insbesondere vor dem für Karfreitag angekündigten US-Arbeitsmarktbericht hielten sich Anleger zurück, berichten Händler. Aufgrund der vier handelsfreien Tage könnte der Bericht die Märkte am Dienstag stärker bewegen.

Aktuell sei «die beste aller Welten eingepreist, wobei die geld- und geopolitischen Risiken weiterhin gross sind», sagte ein Händler weiter. Für den Gesamtmarkt zeigte er sich daher eher pessimistisch. Sollte sich bei der US-Notenbank jedoch ein Zinssenkungszyklus abzeichnen, wolle er diese Einschätzung überdenken. Auch hier könnte der Arbeitsmarktbericht vom kommenden Freitag einen ersten Hinweis bieten.

Der FuW Swiss 50 Index sinkt gegen 14.50 Uhr um 1,01% auf 2174,39 Punkte. Der SMI notiert um 0,29% höher bei 11'105,63 Punkten. Der SLI sinkt um 0,35% auf 1739,85 Punkte und der SPI steht fast unverändert (+0,06%) bei 14'499,62 Zählern. Unter den 30 Blue Chips geben 22 nach und acht gewinnen hinzu.

Vor allem Titel aus der Baubranche stehen unter Druck. Laut einem Händler zeichnet hierfür ein in der Grundstimmung eher negativer Analystenbericht zu den Gewerbeimmobilien in den USA massgeblich verantwortlich. Schindler, Sika, Holcim und auch Geberit stehen daher mit Abgaben zwischen 4,4% bis 2,9% am Ende der Blue Chips. Holcim belasten zusätzlich auch noch zahlreiche Analystenkommentare, die in Bezug auf das US-Dachgeschäft eher negativ ausfielen.

AMS-Osram (–5,2%) zählen einmal mehr zu den grössten Tagesverlierern. Belastet würden die Papiere durch unterschiedliche Berichte aus der Wertschöpfungskette des US-Kunden Apple, ist im Markt zu hören.

Am Tag der Generalversammlung geben die Papiere der UBS 0,5% nach. Überraschungen sind jedoch ausgeblieben, und alle Traktanden wurden mit grosser Mehrheit der Aktionäre angenommen. Im Windschatten stehen CS 0,1% tiefer. Julius Bär (–2,3%) setzen die Gewinnmitnahmen nach der Rally der vergangenen Wochen fort.

Für das Plus im SMI zeichnen vor allem die Index-Schwergewichte verantwortlich. Roche, Novartis und Nestlé gewinnen zwischen 0,7% und 2,4% hinzu und ziehen den SMI damit um fast 80 Punkte nach oben. Ohne diesen Beitrag würde der SMI klar im Minus liegen. Bei Roche sieht ein Marktteilnehmer vor allem eine Gegenreaktion im Markt, nachdem die Titel seit Jahresanfang vergleichsweise stark an Wert verloren haben. Ferner ist im Markt auch von Safe-Haven-Käufen bei den defensiven Titeln zu hören.

Im breiten Markt stechen Rieter mit Kursgewinnen von 6,2% hervor. Über seine PCS Holding hat Peter Spuhler seine Beteiligung am Industriekonzern auf fast ein Drittel ausgebaut. Er bezahlte für die Rieter-Aktien auch einen deutlichen Aufpreis im Vergleich zum Niveau der letzten Tage, was im Markt gut ankam.

Jobdaten trüben Stimmung der US-Anleger

Ein überraschend geringer US-Stellenzuwachs im März hat die Stimmung an der Wallstreet gedrückt. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte notierte kurz nach dem Handelsstart am Mittwoch kaum verändert bei 33’449 Punkten. Der breiter gefasste S&P 500 gab 0,2% auf 4092 Zähler nach. Der Index der Technologiebörse Nasdaq verlor ein halbes Prozent auf 12’061 Stellen.

Die US-Unternehmen haben im März einer Umfrage zufolge weit weniger Jobs geschaffen als von Fachleuten erwartet. Unter dem Strich entstanden 145’000 Stellen, wie der Personaldienstleister ADP am Mittwoch zu seiner Firmenbefragung mitteilte. Von Reuters befragte Experten hatten mit einem Zuwachs im Privatsektor von 200’000 Jobs gerechnet. «Die Investoren an der Wallstreet sehen, dass sich die Wirtschaft tatsächlich abschwächt», sagte Sam Stovall, Chefanlagestratege beim Analyse-Unternehmen CFRA in New York.

Bei den Einzelwerten stieg die Aktie von Johnson & Johnson um gut 3% auf 163.52 $. Eine Tochterfirma des US-Pharma- und Konsumgüterherstellers hat im Skandal um mutmasslich asbestverseuchtes Babypuder erneut Gläubigerschutz beantragt. Eine Herabstufung setzte dagegen die Albemarle-Aktie unter Druck. Die Papiere des weltgrössten Lithium-Produzenten verloren 4,3% auf 200.67 $. Die Experten vom Analystenhaus BofA Global Research haben die Titel auf «Underperform» nach zuvor «Neutral» gesetzt.

Bonds Schweiz: Kurse geben erneut leicht nach

Zur Wochenmitte stehen am Schweizer Obligationenmarkt zahlreiche Emissionen im Fokus. Generell verlaufe das Geschäft aber in ruhigen Bahnen, heisst es am Markt. Auf Datenseite stehen am Nachmittag wichtige Daten aus den USA an.



So wird der viel beachtete Einkaufsmanagerindex ISM für den Dienstleistungssektor veröffentlicht. Zudem steht der Beschäftigungsbericht des privaten Arbeitsmarktdienstleisters ADP an. Dieser könnte Hinweise auf den monatlichen Arbeitsmarktbericht der US-Regierung geben, der am Freitag veröffentlicht wird. Die US-Notenbank schaut derzeit stark auf den Arbeitsmarkt.



Am Morgen waren bereits Daten im Nachbarland Deutschland veröffentlicht worden, die als generell eher belastend für die Festverzinslichen eingestuft werden. Die Auftragseingänge der deutschen Industrie stiegen im Februar so stark wie seit Juni 2021 nicht mehr. Der Zuwachs war zudem stärker als erwartet.



Hierzulande sorgen vor allem die drei platzierten Anleihen für Gesprächsstoff. Dabei war der Minibond des Regionalspitals Emmental bereits erwartet worden. Das Spital hat sich am Ende 55 Mio. Fr. für vier Jahre besorgt. «Das Volumen ist zwar eher klein, weil es aber eine Weile keine Spital-Anleihen gegeben hat, fand diese viel Beachtung», erklärt ein Händler. Insgesamt sei die Platzierung denn auch gut gelaufen.



Die Glarner Kantonalbank hat sich derweil 125 Mio. zu 1,95% beschafft. «Das war ein Copy&Paste der früheren Anleihen etwa von der Basellandschaftlichen Kantonalbank», so der Händler weiter. Sie zeichneten sich vor allem durch die kurzen Laufzeiten aus.



Der Höhepunkt sei aber die Emission der ersten «Bail-in-Anleihe» der Zürcher Kantonalbank am Berichtstag. Dabei hat sich die ZKB 425 Mio. Fr. mit einer Laufzeit von fünf Jahren besorgt. Es handelt sich um eine nachrangige eigenkapitalbezogene Anleihe. Sie dient dazu, die Anforderungen an den Kapitalpuffer, den systemrelevante Banken bis 2026 vorhalten müssen, aufzubauen.



Der Bail-in-Bond wird den sogenannten Gone-Concern-Mitteln zugeschlagen. Damit soll die Bank zusätzliche verlustabsorbierende Mittel für den Krisenfall bereitstellen. Die Anleihe hat keine Staatsgarantie. Damit die risikoreichen Instrumente nicht von der Kleinkundschaft gekauft wird, müssen sie eine grosse Stückelung – in diesem Falle 100'000 Fr. – aufweisen.



Gegen 12.55 Uhr ist der Juni-Kontrakt des Conf-Future noch ungehandelt. Er wird zu einem Kurs von 140,59% gestellt. Am Vortag war der Conf um 47 BP gefallen. Der für den Markt wegweisende Swiss Bond Index (SBI) notiert um 14 BP tiefer auf 124,13%.



Von den bislang fünf gehandelten Eidgenossen gewinnen vier hinzu und eine weist Kursverluste auf. Die Rendite zweijähriger Anleihen der Eidgenossenschaft wurde zuletzt mit 1,0896 und die der zehnjährigen mit 1,1805% angegeben.



Der zehnjährige Kassazins steigt leicht auf 1,224 von 1,223% am Dienstag.

Euro hält sich nach Vortagesgewinnen stabil zum US-Dollar

Der Kurs des Euro hat sich am Mittwoch klar über der Marke von 1.09 $ gehalten. Die Gemeinschaftswährung notierte am Mittag bei 1.0947 $ und damit in etwa auf dem Niveau vom Vorabend.



Gegenüber dem Franken hat sich der Euro zuletzt hingegen etwas abgeschwächt. Derzeit wird er zu 0.9909 gehandelt, am Morgen waren es noch 0.9923. Der US-Dollar hat gleichzeitig auf 0.9050 von 0.9061 ebenfalls nachgegeben. Er befindet sich im Bereich des tiefsten Niveaus seit August 2021.



Am Vortag hatten unerwartet schwache US-Konjunkturdaten den Dollar belastet. Der Euro war im Gegenzug bis auf 1.0973 $ gestiegen und damit auf den höchsten Stand seit zwei Monaten. Im Februar waren die Auftragseingänge in der amerikanischen Industrie stärker als erwartet gesunken.



Zur Wochenmitte wurden robuste Konjunkturdaten aus der Eurozone veröffentlicht, die jedoch kaum für Bewegung am Devisenmarkt sorgten. So hellte sich die Unternehmensstimmung in der Region im März den fünften Monat in Folge auf und erreichte den besten Wert seit Mai.



«Die Daten zur Unternehmensstimmung deuten darauf hin, dass die Wirtschaft im ersten Quartal gewachsen ist», schrieb Analyst Jack Allen-Reynolds von Capital Economics. Sie sprächen auch für einen weiteren Anstieg der Beschäftigung und einen starken Preisdruck. Da sich die Turbulenzen im Bankensektor stabilisiert hätten, sei er zuversichtlicher, dass die EZB im Kampf gegen die hohe Inflation die Zinsen stärker anheben wird, als derzeit am Markt erwartet wird.



Ferner verzeichnete die deutsche Industrie überraschend den stärksten Anstieg beim Auftragseingang seit gut anderthalb Jahren. Bankanalysten zeigten sich dennoch weiter zurückhaltend für die weitere konjunkturelle Entwicklung. «In den kommenden Monaten werden sich mehr und mehr die weltweiten Zinserhöhungen bemerkbar machen, die auch die deutsche Wirtschaft merklich bremsen werden», mahnte etwa Analyst Ralph Solveen von der Commerzbank.

Anstieg der Ölpreise vorerst gestoppt

Die Ölpreise sind am Mittwoch leicht gesunken und haben damit den zum Teil starken Anstieg der vergangenen Handelstage vorerst gestoppt. Gegen Mittag kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Juni 84.73 $. Das waren 21 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur Lieferung im Mai fiel ebenfalls geringfügig um 22 Cent auf 80.49 $.



Am Morgen waren die Ölpreise noch leicht gestiegen und drehten erst im Vormittagshandel in die Verlustzone. In der ersten Wochenhälfte hatte eine überraschende Drosselung der Fördermenge des Ölverbunds Opec+ für Auftrieb bei den Ölpreisen gesorgt.



Im weiteren Handelsverlauf dürfte die Entwicklung der Ölreserven in den USA stärker in den Fokus der Anleger rücken. Am Vorabend war bekannt geworden, dass der Interessenverband American Petroleum Institute (API) in der vergangenen Woche einen Rückgang der US-Ölreserven um 4,3 Mio. Barrel verzeichnet hat. Am Nachmittag werden die offiziellen Daten der US-Regierung zur Entwicklung der Lagerbestände an Rohöl erwartet. Diese werden am Markt stark beachtet und könnten für neue Impulse bei den Ölpreisen sorgen.

Goldpreis steigt weiter Richtung Rekordhoch

Der Goldpreis hat sich am Mittwoch weiter in Richtung Rekordhoch bewegt. Am Vormittag kletterte der Preis für eine Feinunze (31,1 Gramm) an der Börse in London bis auf 2028 $ und damit auf den höchsten Stand seit etwas mehr als einem Jahr. Damit nähert sich die Notierung weiter dem Rekordhoch, das im Sommer 2020 bei 2075 $ erreicht worden war.



Im Vergleich zum Vortag stieg der Goldpreis zur Wochenmitte aber nur noch leicht, um etwa 7 $ je Feinunze. Am Dienstag hatten noch unerwartet schwache Konjunkturdaten aus den USA die Nachfrage nach Gold kräftig angetrieben, und der Preis war um etwa 40 $ je Unze nach oben geschnellt. Ein unerwartet starker Stimmungsdämpfer im Bereich Dienstleistungen hatte die Sorge vor einer Rezession in den USA verstärkt. Ein Wirtschaftsabschwung könnte zu einem Ende der steigenden Zinsen in den USA führen, was Gold für Investoren attraktiver macht.



Ausserdem wird der Goldpreis durch die Kursentwicklung am Devisenmarkt gestützt. Durch die schwachen Konjunkturdaten hat der US-Dollar an Wert verloren. Die Folge: Das in Dollar gehandelte Gold wird auf dem Weltmarkt günstiger, was die Nachfrage verstärkt.

Bitcoin scheitert erneut an 29'000-Dollar-Marke

Die Kryptowährung Bitcoin wurde im Verlauf der letzten Woche in einer engen Bandbreite gehandelt. Die geringen Schwankungen führen Marktbeobachter auf immer geringere Handelsvolumen zurück.



Am Mittwochmittag notiert der Bitcoin im Vergleich zur Vorwoche praktisch unverändert bei 28'575 $. In den letzten sieben Tagen bewegte sich der Kurs zwischen 27'500 und 29'000 $. Die Marktkapitalisierung der grössten Kryptowährung liegt damit weiterhin um die Marke von 550 Mrd. $.



Der Handel sei ruhig und die Ausschläge seien klein und kurz, fasst Analyst Craig Erlam von Oanda die Woche im Kryptomarkt zusammen. Der nächste Katalysator könnten laut Erlam neue US-Arbeitsmarktdaten der nächsten Tage sein.



Dass die Kurse aktuell wenig schwanken, führt Matteo Bottacini von Crypto Finance auch auf die sich beruhigende makroökonomische Situation zurück: «Trotzdem muss sich der Staub, den der Bankensektor aufgewirbelt hat, erst einmal legen.» Der Hauptgrund für die aktuell ruhige Preisentwicklung ortet Bottacini indes in der geringen Liquidität.

Im breiteren Kryptomarkt zeigen sich derweil auf Wochensicht höhere Zugewinne. So notiert etwa die zweitgrösste Kryptowährung Ether aktuell bei 1913 $. Ein Plus von 7,5% in den letzten sieben Tagen.



Über 30% höher im Vergleich zur letzten Woche steht derweil die «Meme-Währung» Dogecoin. Der Twitter-Besitzer Elon Musk gilt als Fan der Kryptowährung und brachte sie erneut als mögliche Währung für den Kurznachrichtendienst ins Spiel, als vor wenigen Tagen das Dogecoin-Symbol auf der Twitter-Startseite von Nutzern auftauchte.



Die Marktkapitalisierung des gesamten Kryptomarkts liegt derweil bei 1253 Mrd. $ und damit rund 20 Mrd. über dem Niveau der Vorwoche.

