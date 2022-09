Die New Yorker haben sich an das Verkehrschaos gewöhnt, das eintritt, wenn jeweils im September die Generalversammlung der Vereinten Nationen zusammentritt. Doch in diesem Jahr herrscht auch in den Köpfen der Teilnehmer ein lähmender Stau. Es scheint, als wären alle frustriert und am Verzweifeln; Delegierte aus aller Welt konkurrieren im Wesentlichen darum, zu sehen, wessen Land es derzeit am schlimmsten ergeht.

Die USA etwa sind verzehrt von Gerede über einen bevorstehenden Bürgerkrieg. Grosse Teile der Republikanischen Partei weigern sich, zu erklären, dass sie die Wahlergebnisse anerkennen werden. Während Inflation und Rezessionsängste den Republikanern bei den Zwischenwahlen in diesem Jahr eigentlich einen Vorteil gegenüber den die Regierung stellenden Demokraten verschaffen sollten, konzentrieren sich die Republikaner stattdessen darauf, ihre kleine Basis von Hardlinern mit einem zutiefst unpopulären Programm von Abtreibungsverboten und der inhumanen Behandlung von Einwanderern zu motivieren.

Grossbritannien kämpft derweil mit Chaos und finanzpolitischer Destabilisierung im Gefolge des Brexit, und dies wird sich nun, da die neue Regierung mit der Umsetzung ihrer angeblich wachstumsfreundlichen Agenda begonnen hat, noch verschlimmern. Italien steht nach der Demontage seiner fähigen und hochgradig glaubwürdigen Regierung unter Leitung des früheren Präsidenten der Europäischen Zentralbank, Mario Draghi, nun kurz davor, eine rechtslastige Regierung zu erhalten, die nichts für das Land tun wird, als die dort herrschenden Spannungen zu vertiefen.

Gefangen in historischen Obsessionen

In Frankreich verzweifeln die Kommentatoren an Präsident Emmanuel Macrons Unfähigkeit, ein neues Reformprogramm einzuleiten. In Deutschland hat die Bundesregierung kühn eine Zeitenwende angekündigt, tut sich jedoch schwer damit, den dringendsten Teil ihrer Agenda umzusetzen: die Überarbeitung ihrer Verteidigungspolitik. In der Wahl in Schweden in diesem Monat war der grosse Gewinner eine rechtsextreme Partei, die sich dem Ziel verschrieben hat, zentrale Säulen des bisherigen politischen Konsenses zu attackieren. In Europa im Allgemeinen finden es die von einem Jahrzehnt der Debatten über die Wechselwirkungen zwischen Geld- und Fiskalpolitik intellektuell erschöpften politischen Entscheidungsträger fast unmöglich, eine gemeinsame Energiestrategie zu konzipieren.

«Es ist besser, durch gutes Beispiel zu führen als durch strategische Dominanz.»

In den Autokratien der Welt sieht es nicht besser aus. Tatsächlich scheinen sie sich, was ihre Fähigkeit angeht, Lehren aus den jüngsten Katastrophen zu ziehen und Kurs zu wechseln, sogar noch schwerer zu tun als die Demokratien. China hat es bisher nicht geschafft, seine zunehmend kostspielige «Null-Covid-Strategie» aufzugeben. Russland dient als ein schreckliches und verstörendes Beispiel dafür, wie rasch Autokratien, die niemandem Rechenschaft ablegen müssen, in selbstzerstörerische Torheit verfallen können.

All diese Länder stecken in durch ihre eigenen historischen Obsessionen – ob Erinnerungen an frühere Demütigungen, Ansprüche an die eigene Grossartigkeit oder beides – gestellten Fallen. Charles de Gaulle begann seine Kriegserinnerungen mit der Behauptung, dass Frankreich ohne seine «Grandeur» nicht Frankreich sein könne. Doch wenn Grossartigkeit bedeutet, den Nachbarn seinen Willen aufzuzwingen, ist sie kein für irgendein Land erstrebenswertes Attribut, und in der heutigen, hochgradig vernetzten Welt ist sie noch nicht einmal praktikabel. Wie die russische Führung gerade im Riesentempo lernt, führen Hegemonieträume unvermeidlich zu Widerstand, Chaos und Selbstzerstörung.

Kleinere schlagen sich besser

Doch während die grossen historischen Mächte verzweifelt versuchen, Wege aus ihrer politischen Selbstblockade zu finden, sehen einige kleinere Länder zunehmend vergleichsweise zufrieden, resilient und stabil aus. Eine neue, schweizerische Initiative versucht derzeit, sie durch Schaffung einer als S8 bezeichneten Liga kleiner Länder zusammenzuführen, um ein Gegengewicht zur G7, G20 und anderen sklerotischen Gruppierungen zu schaffen.

Vier der acht Gründungsmitglieder – Dänemark, Finnland, Irland und Singapur – haben Bevölkerungen von fünf bis sechs Millionen, und die Organisatoren hätten durchaus andere überraschend resiliente Länder gleicher Grösse wie etwa Costa Rica, Norwegen und die Slowakei mit umfassen können. Jedenfalls verkörpert die S8 die Sicht, dass man die offensichtlichen Herausforderungen, die mit dem Kleinsein einhergehen, als Anstoss betrachten sollte, um produktive Lösungen zu finden, statt als Ausrede dafür, sich der Verzweiflung hinzugeben.

Man betrachte etwa die Ukraine, die offensichtlich hochgradig gefährdet ist (wenn auch nicht klein im üblichen Sinne). Sie hat es geschafft, ihre Anfälligkeit in eine bemerkenswerte Serie von Reaktionen auf die russische Aggression umzuwandeln. Während ihre politische Führung es geschafft hat, militärische und finanzielle Hilfen von Freunden und Verbündeten in aller Welt zu erhalten, arbeiten ihre begabten Software-Entwickler rund um die Uhr, um den russischen Cyber-Angriffen Paroli zu bieten und selbst welche zu starten.

Bereitschaft zu Flexibilität und Veränderung

Für kleine, gefährdete Länder, die nicht (wie die Schweiz) eine in einzigartiger Weise vorteilhafte geografische Lage geniessen, schaffen Sicherheitsbedrohungen die Notwendigkeit starker Bündnisse, die sich ihrerseits politisch und wirtschaftlich stabilisierend auswirken können. Zudem neigen Länder, die sich auf eine akute äussere Bedrohung konzentrieren, viel weniger dazu, in innenpolitische Machtkämpfe zu verfallen. Es gibt für einen grösseren Aggressor keine leichtere Beute als ein kleines, politisch zerstrittenes Land. Die Konsenspolitik in der Schweiz und in Skandinavien beruht auf Fundamenten, die in Reaktion auf die in den 1930er Jahren von Nazideutschland ausgehende Bedrohung errichtet wurden.

Weil sich kleine Länder nicht der Illusion hingeben, anderen ihren Willen aufzwingen zu können, teilen sie in einer nach Anpassungsfähigkeit verlangenden Welt die Bereitschaft zur Flexibilität und Veränderung. Die «Grossartigkeit» kleiner Länder beruht insofern darauf, dass sie konkrete und praktische Beispiele dafür bieten, wie sich Partei- und Ordnungspolitik verbessern lassen. Zum Beispiel hat Estland durch elektronische Abstimmungen die demokratische Legitimität gestärkt, und Kolumbien und Jamaika sind Vorreiter in der Einführung gut konzipierter digitaler Notenbankwährungen.

Doch wenn sich die Welt vom Multilateralismus ab- und einem System konkurrierender Blöcke zuwendet, werden die kleinen Länder unter noch grösserem Druck durch die Grossmächte stehen. Um zu vermeiden, zwischen geopolitischen Mühlsteinen zerrieben zu werden, werden sie weiter innovativ sein müssen, und zwar politisch wie technologisch. Sie müssen eine repräsentative Regierung zur Realität statt zu einem blossen Symbol machen und zeigen, dass es besser ist, durch gutes Beispiel zu führen als durch strategische Dominanz.

