Analyse zu den Jahreszahlen – Georg Fischer beeindruckt rundum Die Industriegruppe liefert hervorragende Geschäftszahlen für 2022 ab und schaut zuversichtlich nach vorn. Christian Braun

Georg Fischer hat im vergangenen Jahr richtig aufgedreht, vor allem im zweiten Semester. Bild: Ilja C. Hendel, ZVG/Georg Fischer

Von einer starken Entwicklung aller Divisionen und einem «starken freien Cashflow» ist in einem Kommentar der Bank Vontobel die Rede. Das Investmenthaus Stifel schreibt von überzeugenden Zahlen, Baader Helvea von einem sehr guten zweiten Halbjahr, und in der Notiz der Zürcher Kantonalbank steht auffallend oft «über Konsens». Georg Fischer beeindruckt – und erntet auch an der Börse Beifall.