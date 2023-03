Die Ebit-Marge von Georg Fischer erreichte 2022 ein Rekordniveau, der Gewinn nach Minderheitsanteilen zog 29% an. Bild: ZVG/Georg Fischer

Ersteinschätzung von Christian Braun um 7.50 Uhr

Einmal mehr verdient sich Georg Fischer sehr gute Noten. Die Häufung fällt auf. Die Industriegruppe leistet Beachtliches, auch unter schwierigen Bedingungen. Natürlich bedient sie mit ihren drei Divisionen wichtige Trends, und natürlich besitzt sie mit GF Piping Systems eine wahre Perle. Dahinter steckt aber noch mehr. Gut sichtbar wird das an der Leistung der Division GF Casting Solutions. Das stark vom Automobilsektor abhängige Geschäft mit Leichtmetallgusskomponenten ist wahrlich kein Honiglecken, doch es wartet mit einer Marge auf, von der eine Autoneum oder eine Feintool derzeit nur träumen können. Für GF Machining Solutions gilt Ähnliches. So ist es Georg Fischer gelungen, eine rekordhohe Ebit-Marge von 9,8% zu erreichen – und das in einem Jahr wie 2022. Der Rest der Erfolgsrechnung weiss ebenso zu gefallen. Die Zahlen erfüllen die durchaus hohen Erwartungen von Analysten locker bzw. übertreffen sie; die FuW-Schätzungen waren zu pessimistisch. Auch unter ökologischen Gesichtspunkten hat GF weitere Fortschritte gemacht. Cashflow-Rechnung und Bilanz stimmen ebenfalls. Die Bilanz hat weiter an Robustheit zugelegt und zeigt neu eine Nettoliquidität statt eine Nettoverschuldung. Die Dividendenerhöhung trägt der beachtlichen Leistung Rechnung. Der Ausblick ist unscharf, aber positiv. Die FuW-Schätzung für das laufende Jahr muss erhöht werden. Chapeau!