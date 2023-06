Notenbank Israel – Geplantes Gesetz gefährdet Unabhängigkeit der Bank of Israel Ein geplantes neues Gesetz der Regierung könnte gemäss Israels oberstem Währungshüter die Unabhängigkeit der Notenbank angreifen.

Amir Yaron, oberster Währungshüter der Bank of Israel, fordert den israelischen Premierminister auf, den Gesetzentwurf von der Tagesordnung zu nehmen. Bild: Corinna Kern/Bloomberg

Israels oberster Währungshüter Amir Yaron sieht durch ein geplantes neues Gesetz der Regierung die Unabhängigkeit der Notenbank angegriffen. Der Gesetzesvorschlag, der dem Finanzminister einen wichtigen Einfluss auf die Festsetzung von Zinssätzen auf Bankkonten von Verbrauchern einräumt, sei ein «schwerer Schlag» für die Unabhängigkeit der Zentralbank. Yaron schrieb am Dienstag einen Brief an Premierminister Benjamin Netanjahu, der von der Zentralbank veröffentlicht wurde. Das Gesetz sieht unter anderem vor, dass der Finanzminister zustimmen muss bei bestimmten Zinsfestlegungen der Notenbank, die die Girokonten von Verbrauchern betreffen. Yaron forderte Netanjahu auf, einzugreifen und den Gesetzentwurf von der Tagesordnung zu nehmen.

Sollte bei der Festlegung eines Mindestzinssatzes durch die Notenbank die Zustimmung des Finanzministers erforderlich sein, wäre das «der schwerste Schlag gegen die Unabhängigkeit der Bank von Israel und ihre Fähigkeit, Geldpolitik zu betreiben», schrieb Yaron in dem Brief. Damit würde «eine rote Linie» überschritten. Ausländische Institutionen und Ratingagenturen würden dies bestrafen. Der israelische Schekel gab nach Bekanntwerden von Yarons Brief gegenüber dem Dollar um 1% nach. Die Aktienindizes in Tel Aviv fielen um 1,1%.

Der Gesetzentwurf wurde am Sonntag von einem ministeriellen Ausschuss, der die Gesetzgebung überwacht, gebilligt. Er soll am Mittwoch dem Parlament zur vorläufigen Abstimmung vorgelegt werden.

