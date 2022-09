Vor kurzem machte die Nachricht die Runde, dass Indien seinen ersten selbst entwickelten Flugzeugträger in Dienst gestellt hat. Die 45'000 Tonnen verdrängende «INS Vikrant» gesellt sich zur 2013 von Russland erworbenen «INS Vikramaditya», die zuvor als «Admiral Gorschkow» die Meere befahren hatte. Wie auch immer im Zeitalter der mächtigen Raketenbewaffnung der wahre Wert eines Flugzeugträgers eingestuft werden muss, reiht sich Indien mit dem neuen Schiff doch in die exklusive Gruppe von sechs Nationen ein, die Flugzeugträger in eigener Regie bauen können. Indien zieht so mit China gleich, das in diesem Jahr mit der 80’000 Tonnen verdrängenden «Fujian» seinen dritten Flugzeugträger vom Stapel gelassen hat.

Während der Neunzigerjahre, einer scheinbar unaufhaltsamen, westlich dominierten Globalisierung, gerieten Bedenken über die Verletzlichkeit von Lieferketten in den Hintergrund. Vergessen gingen aber auch wichtige Lehren aus der Geschichte, die gerade im Fall des Indischen Ozeans offenkundig sein sollten.

«In ihren Bemühungen um die Eingrenzung der chinesischen Macht buhlen seit den Tagen der Trump-Regierung auch die USA unverhohlen um Indien.»

Die Portugiesen hatten sich als «christliche Seefahrer» am Ende des 15. Jahrhunderts aufgemacht, den Seeweg nach Indien zu erkunden. Sie trieb die Sorge um, die muslimischen Mächte im Nahen Osten könnten die vollständige Kontrolle über den Zugang zu den Gewürzinseln im fernen Südostasien an sich reissen. In der Folge rivalisierten die europäischen Seemächte, nach den Portugiesen die Niederländer, die Franzosen und die Briten, um die Kontrolle des Indischen Ozeans. Dieses gewaltige Meer, dessen Gestade von Afrika über Arabien und Indien bis nach Südostasien reichen, hat für den Welthandel als Passage bis heute seine zentrale Bedeutung behalten.

Gefährliche Meerengen

Die Entdeckung der Monsunwinde, lange vor der Ankunft der neuzeitlichen europäischen Kolonialreiche, hatte dem Handel im Grossraum des Indischen Ozeans kräftigen Auftrieb gegeben. Immer mächtiger wurden die Tonnagen, die verschifft werden konnten, und mit der Mechanisierung der Seefahrt wuchs die geopolitische Bedeutung der Anrainerstaaten, desgleichen die Notwendigkeit der Absicherung der Seewege. Im Vordergrund stehen dabei die wichtigen Meerengen bei den Zu- und Ausgängen des Indischen Ozeans, namentlich die Strasse von Malakka bei Singapur, die Strasse von Hormus zum Persischen Golf und die Meeresenge des Bab al-Mandab beim Horn von Afrika.

Für den heutigen Welthandel, für den Wohlstand auch in den fernen westlichen Industrieländern ist es wichtig, dass der rege Schiffsverkehr durch diese Nadelöhre möglichst ungestört ablaufen kann. Auch wirtschaftliche Grossmächte wie Japan und Deutschland leiden darunter, dass sie aus eigener militärischer Kraft wenig oder nichts zur Sicherung dieser lebenswichtigen Wasserstrassen unternehmen können.

Prominent ragt der indische Subkontinent in den Indischen Ozean hinein. Die langen Küstenlinien, die sich im Westen zum Arabischen Meer und im Osten zur Bucht von Bengalen öffnen, haben über die Zeiten hinweg unzählige Fremde angezogen, die teils in friedlicher, teils in feindseliger Absicht vor Anker gingen. Selbst das Königreich Dänemark hatte dort einst winzige Handelsposten errichtet. Heute sorgt Indiens Marine, in zwei Kommandos unterteilt, für den Schutz der Küsten. Die Inselgruppen der Andamanen und Nikobaren, die Indien zu einem Nachbarn von Indonesien haben werden lassen, hatten einst als Strafkolonie und Reservate für Urbewohner gedient. Heute hat Neu-Delhi das Augenmerk auf die vermuteten Rohstoffe und auf die geopolitisch wichtige Lage des Archipels gerichtet.

China zeigt zunehmend Präsenz

Angesichts der Bedeutung der indischen und der chinesischen Hochkultur ist es bemerkenswert, wie gering der Austausch zwischen den beiden gigantischen Nachbarn war und teilweise nach wie vor ist. Immerhin hat China aus Indien den Buddhismus importiert. Doch die Höhen der Gebirge, die Indien von der chinesischen Welt trennten, standen einem regen Austausch im Wege.

In den ersten drei Jahrzehnten des 14. Jahrhunderts tauchten die Chinesen mit mehreren Flottenverbänden unter der Führung von Admiral Zheng He im Indischen Ozean auf und stiessen bis an die Ostküsten Afrikas vor. Anders als die danach aufkreuzenden Portugiesen errichteten sie keine kolonialen Niederlassungen. Immerhin, wann immer Chinesen auf einen inhärenten Kosmopolitismus in ihrer reichen Geschichte verweisen wollen, pflegen sie Admiral Zheng He zu erwähnen und die Friedfertigkeit seiner Missionen im Indischen Ozean herauszustreichen.

In jüngsten Jahren nun macht China seine Interessen im Indischen Ozean selbstbewusster und aggressiver geltend. Die Welt ist auf die chinesische Expansion im Südchinesischen Meer fokussiert und hat deshalb von den chinesischen Vorstössen in Südasien weniger Kenntnis genommen. Dabei ist unverkennbar, dass Peking eine klare Strategie hat, die es im Rahmen der Belt and Road Initiative (BRI) wie auch seiner militärischen Präsenz vorantreibt, diese vor allem auch mit U-Boot-Missionen.

Strategische Partnerschaften

Vorrang hatten bisher Pakistan und Myanmar. Mit diesen Staaten hat China Sicherheitsabkommen abgeschlossen, die wichtige Häfen entlang der Bucht von Bengalen und nahe der Strasse von Hormus betreffen (etwa den pakistanischen Hafen Gwadar). Ganz offenkundig will China, das mit Indien etliche Grenzstreitigkeiten hat, im Umfeld Indiens strategisch nützliche Partnerschaften aufbauen. So bemüht sich die chinesische Aussenpolitik beispielsweise auch um Nepal und Bangladesch. Sri Lanka mit seiner attraktiven Lage unmittelbar südlich des Subkontinents ist für den Tiefseehafen Hambantota ein Joint Venture mit China eingegangen, das von den Indern mit grossem Argwohn beobachtet wird, wie übrigens auch die chinesischen Umtriebe im Archipel der Malediven.

Indischen Bemühungen um seine Nachbarschaft ist bisher unterschiedlicher Erfolg beschieden gewesen. Die regionale Organisation South Asian Association for Regional Cooperation (Saarc) führt ein Schattendasein und kann es nicht einmal in Ansätzen mit der südostasiatischen Asean aufnehmen. Solange die Erbfeindschaft zwischen Indien und Pakistan andauert, sind diesbezüglich auch keine Fortschritte zu erwarten. Hinzu kommt, dass Indien im Verhältnis zu den sieben anderen Saarc-Mitgliedern (Afganistan, Bangladesch, Bhutan, Malediven, Nepal, Pakistan, Sri Lanka) in jeder Hinsicht derart übermächtig ist, dass sich das Misstrauen gegenüber hegemonialen Absichten Indiens nie wird beilegen lassen.

Zur Zeit des Kalten Kriegs war kaum zu übersehen, dass Washington ein ambivalentes Verhältnis zur indisch-pakistanischen Rivalität hatte. Dies hat sich seit dem Wiederaufstieg Chinas zur Weltmacht grundlegend geändert. In ihren Bemühungen um die Eingrenzung der chinesischen Macht buhlen seit den Tagen der Trump-Regierung auch die USA unverhohlen um Indien. Im Vordergrund steht dabei das Forum des Quad (Quadrilateral Security Dialogue) mit den USA, Japan, Australien und Indien als Mitgliedern. Washington und Neu-Delhi nehmen dieses Instrument sehr ernst und setzen auf seinen geografischen und militärischen Ausbau in den kommenden Jahren.

