Konjunktur Eurozone – Geschäftsklima im Euroraum trübt sich deutlich ein Im Mai hat sich die Stimmung bei den Ökonomen in der Eurozone signifikant verschlechtert. Grund dafür ist vor allem die maue Konjunkturlage.

Die Zuversicht in der Industrie hat den vierten Monat in Folge nachgelassen. Bild: Sebastian Kahnert/Keystone

Die Stimmung in der Wirtschaft der Eurozone hat sich im Mai stärker als erwartet eingetrübt. Das Barometer für das Geschäftsklima fiel um 2,5 Zähler auf 96,5 Punkte, wie aus den am Dienstag veröffentlichten Daten der EU-Kommission hervorgeht. Von Reuters befragte Ökonomen hatten lediglich mit einem Rückgang auf 98,9 Punkte gerechnet. Die Zuversicht in der Industrie liess den vierten Monat in Folge nach.

Auch bei den Dienstleistern und im Einzelhandel ging es bergab mit der Stimmung. In der Baubranche trübte sie sich leicht ein, während sich die Verbraucherlaune aufhellte. Das insgesamt eher trübe Bild passt zur mauen Konjunkturlage. Die Wirtschaft im Euroraum ist mit wenig Schwung ins Jahr gestartet. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) legte von Januar bis März im Vergleich zum Vorquartal nur um 0,1% zu. Ende 2022 stagnierte die Wirtschaft noch. Die EU-Kommission rechnet in ihrer Frühjahrsprognose für die Eurozone in diesem Jahr mit einem Plus beim BIP von 1,1%.

