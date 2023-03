Der Chart des Tages – Geschrumpfter Bankensektor Die Aktienmarktrelevanz der US-Finanzbranche hat sich seit den Nullerjahren deutlich verringert. Frank Heiniger

Quelle: Bespoke Investment

Die Turbulenzen im US-Bankensektor wecken ungute Erinnerungen an die Nullerjahre. Ausgehend vom Immobilienmarkt geriet die Finanzbranche damals arg in Schieflage, was den Aktienmarkt in die Tiefe riss und selbst die Realwirtschaft in Mitleidenschaft zog.

Welche Breitenwirkung die derzeitige Krise in den kommenden Wochen entfalten wird, ist schwierig einzuschätzen. Klar scheint allerdings, dass zumindest Wallstreet respektive der US-Leitindex S&P 500 nicht mehr so einfach aus der Spur geworfen werden dürfte. Der Grund: Gemessen am Börsenwert hat sich die Relevanz des Bankensektors seither deutlich verringert.

Noch zu ihren Spitzenzeiten anno 2006 machte die Finanzindustrie mit 22,5% fast ein Viertel der gesamten Indexkapitalisierung aus. Wie der obige Chart von Bespoke Investment illustriert, hat sich dieser Anteil inzwischen auf weniger als 11% halbiert.

