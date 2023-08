Getestet – Poco X5 Pro 5G Ein gutes Smartphone muss nicht teuer sein. Das zeigt die chinesische Xiaomi mit dem neuesten Poco erneut. Thorsten Riedl

In knalligen Farben bietet Xiaomi das Poco X5 Pro 5G an. Bild: ZVG

Kein Mensch auf dieser Welt versteht die Namensgebung von Xiaomi. So heisst das hier getestete Poco X5 Pro international Redmi Note 12 Pro Speed Edition. Nicht zu verwechseln bitte mit dem X5 ohne Pro, Ähnlichkeiten zum Note 12 Pro gibt es, zum Note 12 weniger, zum Note 12 Pro+ 5G erst recht nicht. Trotz der Verwirrung: Das X5 Pro ist ein feines Gerät, das wenig vermissen lässt.



Um es nicht zu einfach zu machen: Poco ist eine Untermarke des chinesischen Tech-Konzerns Xiaomi, ebenso wie Redmi. Als das Unternehmen wenige Monate nach dem Börsengang im Sommer 2018 den Schritt aus dem Reich der Mitte wagte, war fast jedes Gerät ein Kauf. Mit aggressiven Preisen und interessanten Produkten setzte sich Xiaomi schnell an die Spitze im Smartphonesegment. Mittlerweile wird es auch für die Chinesen schwerer, Kunden zu einem Kauf zu überreden.

Mit dem X5 Pro hat Xiaomi im Februar aber wieder ein interessantes Gerät an den Start gebracht: mit schnellem 5G-Mobilfunk, 108-Megapixel-Kamera und 120-Hertz-Amoled-Display. Das klingt auf dem Papier toll. Solche Features gibt es sonst eigentlich nur bei Flaggschiffgeräten. In der Praxis macht die Kamera schöne Bilder, vor allem mit Tageslicht. Weil eine Bildstabilisierung fehlt, wird es im Dunklen schwerer. Auch am 6,7-Zoll-grossen Display gibt es wenig zu meckern. Farben werden schön dargestellt, nur eine kleine Bildschirmaussparung (Notch) für Sensoren stört beim Anschauen von Fotos oder Filmen. Die Lautsprecher machen ebenso Spass, auch wenn es bauartbedingt an Bass mangelt. Wirklich gut: Das X5 Pro lädt nicht nur rasch auf in fünfundvierzig Minuten, ein entsprechendes Ladegerät befindet sich auch im Lieferumfang. Viele andere Hersteller haben das gestrichen. Der Akku hält problemlos zwei Tage.

Was also gibt es zu meckern? Vor allem das angepasste Android-System von Xiaomi nervt. Es liefert viele unnötige Apps, die sich per Push-Mitteilung in den Vordergrund drängen. Einige verlangen gar einen eigenen Mi-Account und sammeln so unnötig Daten. Zugleich hapert es an schnellen Softwareupdates. Anfang 2025 stellt Xiaomi den Software-Support für das Gerät ganz ein. Das machen andere inzwischen besser, Samsung etwa. Das X5 Pro ist also nichts für die Ewigkeit – aber als Einstiegsgerät für Wenig-Nutzer spielt es für günstige 275 Fr. seine Stärken aus.



Thorsten Riedl schreibt seit Anfang der Neunziger über Technik, lange bei der «Süddeutschen Zeitung», seit 2012 für «Finanz und Wirtschaft». Als Wahlbayer lebt er seit 2000 in München, mit dreijährigem Unterbruch für einen Aufenthalt im zürcherischen Illnau. Von München aus berichtet er auch über deutsche Unternehmen. Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.