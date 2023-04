Eine neue, noch nie dagewesene Getreidekrise steht uns bevor. Sie wird weitreichende Folgen haben – für die Ukraine, die EU, Afrika und womöglich viele andere Teile der Welt. Besonders in Polen könnten die Parlamentswahlen im Herbst von dieser Frage abhängen.

Die Wurzeln der Krise liegen in der unmittelbaren Zeit nach dem Einmarsch Russlands in die Ukraine, als die EU die Ukraine von ihren Agrarimportzöllen und -quoten befreite, um die angeschlagene Wirtschaft des Landes zu unterstützen. Im Rahmen spezieller «Solidaritätskorridore» wurde Getreide aus der Ukraine ohne die üblichen obligatorischen Kontrollen auf Sauberkeit, Spuren von Schwermetallen oder Pestiziden usw. in die EU eingeführt.

Es wurde erwartet, dass diese Lieferungen nur kurz in der EU verbleiben würden, vor der Weiterleitung an die Endempfänger in anderen Teilen der Welt. Doch da die Ausnahmeregelung ukrainisches Getreide viel billiger machte als polnisches, verlief die Sache nicht wie geplant. Mindestens 3 Mio. Tonnen Getreide aus der Ukraine gelangten ohne Kontrolle nach Polen, wo die einheimischen Futtermittelhersteller es sofort aufkauften und nun das daraus hergestellte Mehl verkaufen oder einlagern.

Warnungen in den Wind geschlagen

Es wurde als «technisches Getreide» bezeichnet, ein informeller Begriff, den es zuvor nicht gab. Nur Verbrauchsgetreide ist für Mehl und Futtermittel geeignet, während «technisches Getreide» für Unternehmen bestimmt ist, die Heizpellets oder Biokraftstoffe herstellen. Je nach Verwendungszweck werden unterschiedliche Chemikalien für den Anbau von Getreide verwendet. Während die EU auf der Grundlage dieser Unterscheidungen restriktive Vorschriften für den Getreideanbau hat, gilt dies für die Ukraine nicht. Wir wissen daher nicht, was in dieser Partie ukrainischen Getreides enthalten war.

Bereits im Sommer 2022 warnten polnische Oppositionspolitiker, dass sich auf dem Lande ein ernstes Problem zusammenbraue. «Es gibt einen Krieg, es gibt eine Blockade der Häfen, immer mehr Transporte mit landwirtschaftlichen Produkten gehen von der Ukraine über Polen in andere Länder, aber aus der Sicht der polnischen Landwirte bedeutet das, dass ein Teil dieses Getreides hier in Polen zu deutlich niedrigeren Preisen verkauft wird», bemerkte der ehemalige Premierminister Donald Tusk. Diese Lieferungen müssten so organisiert werden, «dass die Hilfe für die Ukraine nicht zu sehr schweren Verlusten für die polnischen Landwirte führt».

Polens Regierungspartei Recht und Gerechtigkeit (PiS) reagierte scharf auf diese Äusserungen. Der PiS-Vorsitzende Jarosław Kaczyński bezeichnete die Behauptung, ukrainisches Getreide bleibe in Polen, als Fake News, die von «der Linken» und dem Kreml verbreitet würden. Auch Ministerpräsident Mateusz Morawiecki griff Tusk an, weil er angeblich «alles tut, um genau wie Putin mit seiner Propaganda unseren Seelenfrieden zu stören und mehr Unruhe unter die Bauern zu bringen».

Kaczyńskis Wähler werden wütend

Doch als verantwortliche Partei trägt die PiS natürlich die Schuld daran. Es sei daran erinnert, dass Henryk Kowalczyk, der stellvertretende Ministerpräsident und Landwirtschaftsminister der PiS-Regierung, den Landwirten im letzten Sommer riet, ihr Getreide zu lagern und auf den richtigen Zeitpunkt für den Verkauf zu warten. Das ist der Grund, warum in den vergangenen Monaten die polnische Landwirtschaft in Aufruhr geraten ist. Da die Getreidelager bereits voll sind, werden Polens Bauern in ein paar Monaten keinen Platz mehr haben, um das Getreide der diesjährigen Ernte zu lagern. Die polnischen Häfen sind ausgelastet, und die Regierung hat ihr Versprechen, einen neuen Agrarhafen in Danzig zu bauen, nicht eingelöst.

Da der Markt so überschwemmt ist, dass der Getreidepreis deutlich unter die Produktionskosten gefallen ist, haben die polnischen Landwirte massive Proteste auf dem Lande organisiert, der wichtigsten Machtbasis der PiS. Deren Stammwählerschaft wird von Tag zu Tag wütender, und Kaczyński und seine Partei sind unentschlossen und machen unüberlegte Schritte. Bislang hat die Regierung behauptet, sie könne keine Zölle oder andere Beschränkungen für den ukrainischen Transitverkehr verhängen, da solche Entscheide ausschliesslich von der EU getroffen würden. Doch dieses Mal konnte die PiS nicht einfach die EU beschuldigen, denn just PiS-Mitglied Janusz Wojciechowski ist EU-Kommissar für Landwirtschaft. Ausserdem haben Untersuchungen ergeben, dass Unternehmen, die mit PiS-Politikern in Verbindung stehen, zu denen gehören, die das Getreide aus der Ukraine aufkaufen.

Obwohl die Landwirte den Rücktritt des Premiers fordern, hat die Regierung ihnen stattdessen Kowalczyk quasi als Bauernopfer angeboten. Er ist zwar als Landwirtschaftsminister zurückgetreten, bleibt aber stellvertretender Ministerpräsident. Dann kündigte Kaczyński, der nominell nur ein normaler Abgeordneter ist, an, dass die Landwirte ihr Getreide zu einem höheren Preis verkaufen können (der jedoch immer noch unter demjenigen liegt, den Kowalczyk versprochen hatte, als er die Landwirte aufforderte zu warten), wobei die Regierung die Differenz subventionieren wird.

Einseitiger Eingriff

Aber das ist keine gute Lösung, denn wie erwähnt gibt es in Polen keine Lagerhäuser, in denen das von den Landwirten vor der Ernte zurückgekaufte Getreide gelagert werden könnte. So verbot Warschau am 15. April einseitig die Durchfuhr von Getreide aus der Ukraine bis zum 30. Juni und informierte weder die EU noch die Ukraine über diesen Beschluss.

Kiew äusserte daraufhin Bedauern über die Lage und erinnerte Polens Regierung daran, dass die ukrainischen Landwirte sich in einer noch schwierigeren Lage befinden als die polnischen. Die EU ihrerseits erinnerte Polen an ihre ausschliessliche Zuständigkeit in Handelsfragen und warnte, einseitige Massnahmen seien inakzeptabel.

Das Transitverbot betrifft nicht weniger als achtzehn Produktkategorien, die aus der Ukraine eingeführt werden. Das Ziel war offensichtlich, eine grosse Show zu veranstalten, um das Land zufriedenzustellen. Doch die Gemüter haben sich nicht beruhigt. Die Bauern erklärten, dass sie nie wieder die PiS wählen werden.

Im Herbst: Wahltag ist Zahltag

Obwohl die PiS bis zur russischen Invasion eine kühle Haltung gegenüber der Ukraine eingenommen hatte, nutzte sie den Krieg, um die internationale Isolation zu beenden, die ihre eigene undemokratische, populistische Politik verursacht hatte. Doch die Getreidekrise stellte die Regierung vor eine schwierige Wahl: Entweder Polens hervorragende Beziehungen zur Ukraine ruinieren oder das ländliche Polen im Stich lassen, die anstehenden Wahlen verlieren und sich für ihr illegales Verhalten strafbar machen.

Die erste Reaktion der Regierung war, wenig überraschend, der Ukraine in den Rücken zu fallen. Nach zwischenstaatlichen Verhandlungen hat sich Polen jedoch bereiterklärt, den Transit am 21. April freizugeben, wobei es sich auf GPS stützt, um Produkte und Konvois genauer zu überwachen. Die Beziehungen zur Ukraine scheinen gerettet zu sein, vorerst.

Da die Krise auf dem Lande aber noch lange nicht vorbei ist, werden die polnischen Behörden alle verfügbaren Mittel einsetzen, um die Landwirte zu beschwichtigen, ungeachtet der Zwänge des Staatshaushalts und der Inflation von fast 20%. Ob dies reichen wird, um die Wahlaussichten der PiS zu retten?

