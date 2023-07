Hot Corner – Getrunken wird immer Das Geschäft von Krones mit Abfüll- und Produktionsanlagen für Getränke und Lebensmittel floriert. Die Titel haben Aufwärtspotenzial. Martina J. Schneider

Maschinen von Krones sorgen auf der ganzen Welt dafür, dass das Bier in die Flasche kommt: Bierflaschen in einer Abfüllanlage. Bild: industryview/iStockphoto via Getty Images

In einer konjunkturell anspruchsvollen Zeit ist eine Erhöhung der Prognose für das Umsatzwachstum selten. Umso besser, wenn die Aktie dazu noch günstig erworben werden kann. Bei Krones (Börse Frankfurt: KRN G, Kurs: 110 €, Börsenwert: 3,5 Mrd. €) kommt beides zusammen. In der vergangenen Woche hat das Unternehmen mit Sitz in Bayern die Prognose für das Umsatzwachstum für das Gesamtjahr 2023 auf 11 bis 13% erhöht, von bisher 8 bis 11%. Die Aktie ist zurzeit niedrig bewertet. Die vom Datenanbieter Bloomberg gesammelten Schätzungen ergeben ein durchschnittliches Kursziel von 130 €, rund 18% über der aktuellen Notierung.