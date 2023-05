Aktie im Blickpunkt – Gewinn bei Zoom schwindet weiter Das Softwareunternehmen schrammt im ersten Quartal nur knapp an den roten Zahlen vorbei. Der Umsatz überrascht trotzdem positiv. Giuliano Ligi

Erst im Februar hat das Softwareunternehmen angekündigt, rund tausenddreihundert Angestellte zu entlassen. Bild: Gabby Jones/Bloomberg

Durchzogene Geschäftszahlen haben in Zoom Video Communications am Montag nachbörslich kurzzeitig für starke Avancen gesorgt. Zoom, ursprünglich einer der grössten Börsengewinner des Coronajahrs 2021, hat in den letzten Monaten von der Tech-Rally in den USA kaum profitiert. Seit Anfang Jahr hat der Technologiewerteindex Nasdaq mit Avancen von über 22% wesentlich stärker zugelegt als Zoom mit rund 7,1%. Dennoch haben die Valoren seit Anfang Mai immerhin mehr als 10% zugelegt.