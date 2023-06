Konjunktur China – Gewinn der chinesischen Industrie bricht ein In den ersten fünf Monaten des Jahres ist der Gewinn der chinesischen Industrieunternehmen um knapp ein Fünftel gesunken.

In 24 von 41 grossen Industriebranchen in China ist der Profit gesunken. Bild: Andy Wong/AP Photo/Keystone

Die Gewinne der chinesischen Industrieunternehmen sind in den ersten fünf Monaten des Jahres eingebrochen. Von Januar bis Mai lagen sie um 18,8% niedriger als im Vorjahreszeitraum, wie aus den am Mittwoch veröffentlichten Daten des Statistikamtes hervorgeht. «Das externe Umfeld scheint immer komplizierter und schwieriger zu werden, während sich die Inlandsnachfrage immer noch unzureichend entwickelt», sagte Sun Xiao vom Statistikamt. «Das erschwert die Erholung der Industriegewinne.» In 24 von 41 grossen Industriebranchen sanken die Profite. Die Verarbeiter von Erdöl, Kohle und Kraftstoffen verzeichneten mit 92,8% den stärksten Einbruch.

Viele Experten erwarten, dass die Regierung weitere Hilfen beschliessen wird, um die Wirtschaft zu stabilisieren. «Wir werden mehr praktische und wirksame Massnahmen ergreifen und dabei das Potenzial der Inlandsnachfrage erweitern», kündigte Ministerpräsident Li Qiang bereits am Dienstag bei einem Wirtschaftsforum an. Es gehe darum, die Märkte zu beleben, eine koordinierte Entwicklung zu fördern, «den grünen Übergang zu beschleunigen und die Öffnung nach aussen auf hohem Niveau voranzutreiben».

Um den stockenden Aufschwung zu stützen, hat die Zentralbank die nach der Corona-Krise nur mühsam in Gang gekommene Konjunktur mit der ersten Senkung zweier wichtiger Leitzinsen seit zehn Monaten gestützt. Dadurch sollen die Kosten für Verbraucherkredite und Hypotheken sinken. Zudem hat die Regierung Milliarden an Steuererleichterungen für Fahrzeuge mit E-Motoren und anderen alternativen Antrieben beschlossen.

Ökonomen grosser westlicher Banken haben zuletzt ihre Prognosen für das Wachstum der chinesischen Wirtschaft nach enttäuschenden Konjunkturdaten gesenkt. Das Bruttoinlandsprodukt der nach den USA zweitgrössten Volkswirtschaft der Welt dürfte nach den Vorhersagen von UBS, Standard Chartered, Bank of America und JPMorgan in diesem Jahr zwischen 5,2 und 5,7% zulegen. Bislang lag die Spanne bei 5,7 bis 6,3%. Fallende Immobilienpreise und die finanziellen Probleme zahlreicher Entwickler haben nicht nur die Bautätigkeit gedämpft, sondern dämpfen wohl auch die Konsumbereitschaft.

REUTERS

