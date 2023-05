Aktie im Blickpunkt – Gewinnmitnahmen belasten On Der Sportschuhhersteller hat gute Quartalszahlen ausgewiesen. Die Umsatzprognose für das Gesamtjahr wird erhöht. Giuliano Ligi

Anfang Jahr haben On Holding abgehoben; gut 60% sind die Valoren bereits gestiegen. Bild: Tim Clayton/Corbis via Getty Images

Trotz herausragender Zahlen sind On Holding seit Mittwochabend kontinuierlich gefallen. Die an der NYSE gelisteten Aktien des Zürcher Schuhherstellers waren zuvor seit Jahresbeginn aber auch um mehr als 60% gestiegen, was Anleger zu Gewinnmitnahmen bewegt hat. Denn die Zahlen zum ersten Quartal für das Geschäftsjahr 2023 zeigen: On ist in Form.

Das 2010 gegründete Unternehmen, an dem seit 2019 auch Roger Federer beteiligt ist, hat einen rekordhohen Quartalsumsatz ausgewiesen. Der Umsatz von gut 420 Mio. Fr. ist im Vorjahresvergleich 78,3% gestiegen. Dazu habe eine starke Marke in allen Regionen, allen Absatzkanälen und allen Produktgruppen beigetragen. Zudem sei das bessere wirtschaftliche Umfeld und die überwundenen Lieferkettenprobleme für das Ergebnis förderlich gewesen, so die Medienmitteilung weiter.

Detailhandel soll gefördert werden

«Besonders stark war das Wachstum im grössten Absatzmarkt USA», sagte Co-CEO und Finanzchef Martin Hoffmann der Nachrichtenagentur AWP. Zudem sei auch die Dynamik in Asien gut gewesen. Speziell den Detailhandel in London hat Hoffmann in der Medienmitteilung gelobt. «Dank eines ausserordentlich guten Starts unseres neuen Ladens in London haben sich die Nettoumsätze in unserem eigenen Retailgeschäft im Jahresvergleich mehr als vervierfacht.»

Das B2C-Geschäft soll weiter ausgebaut werden, damit Kunden noch stärker direkt erreicht werden können. Oberstes Ziel ist es gemäss Hoffmann, dort präsent zu sein, wo Kunden einkaufen, und ihnen sogleich ein Markenerlebnis bieten zu können. Da das zweite Halbjahr regelmässig höhere Verkaufszahlen verzeichnet als das erste, geht Hoffmann für das Gesamtjahr von einem erhöhten Umsatz von bis zu 1,74 Mrd. Fr. aus. Bisher rechnete man mit 1,7 Mrd. Fr.

On ist profitabler geworden

Nicht nur mit dem Umsatz, auch mit der Spanne konnte das Unternehmen überzeugen. So hat On eine von 51,8 auf 58,3% gesteigerte Bruttomarge ausgewiesen. Dazu habe wiederum die Entspannung der Lieferketten beigetragen, zumal weniger Lufttransporte gebraucht wurden, die die Profitabilität im Vorjahr belastet haben.

Dank der höheren Marge und der Skaleneffekte in den Vertriebskosten habe die Profitabilität auf den mittelfristigen Pfad des Unternehmens zurückgefunden. Das bereinigte Ebitda ist mit 61 Mio. Fr. fast viermal so hoch ausgefallen wie im Vorjahr. Dementsprechend ist auch die bereinigte Ebitda-Marge deutlich von 6,7 auf 14,5% gestiegen. Das auf 44,4 Mio. Fr. gestiegene Nettoergebnis hat sich von 14,3 Mio. Fr. im Vorjahreszeitraum etwa verdreifacht.

Von den dreizehn Analysten, die die Valoren abdecken, raten deren zehn zu einem Einstieg. Während ein Experte aktuell halten würde, tendieren zwei zu einem Verkauf. Im Durchschnitt sagen die Analysten den Valoren ein Kursziel von 34.40 $ nach, was einem Ertragspotenzial von rund 25% entspricht.

Giuliano Ligi ist als Redaktionsassistent seit 2019 vor allem für den Börsenbericht sowie die Aktie im Blickpunkt zuständig. Mehr Infos

