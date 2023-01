Analyse zu Quartalszahlen – Gewinnwarnung stoppt die Logitech-Rally Das Weihnachtsgeschäft des PC-Hardwareherstellers enttäuscht und zwingt Logitech zur Korrektur der Jahresprognose. Siegmund Skalar

Genaue Produktdaten liegen aus dem Weihnachtsquartal noch nicht vor. Bereits im vorhergehenden Quartal ging der Absatz bei den traditionell wichtigen Keyboards 11% zurück. Bild: Brent Lewin/Bloomberg

Es ist die mittlerweile dritte Prognosekorrektur in Folge. Der PC-Hardwarehersteller Logitech hat mit vorläufigen Zahlen zum Weihnachtsquartal ein Schrecksignal an den Markt gesandt. Umsatz und operativer Gewinn der Lausanner lagen rund 9 bis 10% unter dem, womit Analysten im Vorfeld gerechnet hatten. Weniger als zwei Wochen vor dem ursprünglich geplanten Berichtstermin muss Logitech damit auch die Jahresprognose für das Geschäftsjahr 2022/23 einstampfen. Am Vormittag verloren darauf die Aktien an der Zürcher Börse mehr als 14%.