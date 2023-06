Georg Fischer hat am Montag ein öffentliches Barangebot für alle Uponor-Aktien in Höhe von 28.85 € pro Anteil oder insgesamt 2,2 Mrd. € Unternehmenswert lanciert. Bild: Gaetan Bally/Keystone

Einschätzung von Christian Braun um 10 Uhr

Gute Neuigkeiten für Georg Fischer. Der Mitinteressent für den finnischen Rohrleitungsspezialisten Uponor, die in Brüssel ansässige Aliaxis, hat das Handtuch geworfen. «In Anbetracht der Ankündigung des konkurrierenden öffentlichen Kaufangebots von Georg Fischer am 12. Juni und nach eingehender Prüfung» sei entschieden worden, das Kaufangebot über 25.75 € je Aktie zurückzuziehen. Das Angebot von Aliaxis ist vom Uponor-Verwaltungsrat abgelehnt worden. Das über 28.85 € von Georg Fischer empfiehlt er dagegen zur Annahme. Mit dem Entscheid von Aliaxis fällt ein wesentlicher Unsicherheitsfaktor weg: dass nämlich die Belgier ein neues, höheres Angebot vorlegen und damit allenfalls einen Bieterwettbewerb anzetteln. Das ist klar positiv – auch wenn Aliaxis betont, wohl mehr der Form halber, der Entscheid schränke ihr Recht nicht ein, in der Zukunft ein neues Übernahmeangebot für Uponor zu erwägen. Was mit der rund 20%igen Beteiligung geschieht, die Aliaxis an Uponor aufgebaut hat, wird in der Meldung von heute Morgen nicht gesagt. Für ein Andienen sprechen, erstens, die guten Chancen von Georg Fischer, die Mindestannahmequote von 50% und einer Aktie zu erreichen. Immerhin haben die wichtigsten Uponor-Aktionäre mit einem Anteil von insgesamt rund 40% eine bindende Verpflichtung abgegeben, ihre Titel anzudienen. Zweitens geniessen Mehrheitsaktionäre in Finnland weitreichende Rechte, was die Einflussmöglichkeiten von Aliaxis stark einschränken würde. Mit dem Aliaxis-Paket hätte Georg Fischer bereits 60% der Uponor-Aktien. Andererseits könnte Aliaxis die Beteiligung weiter als Investment halten. Den eigenen Aktionären dürfte das allerdings nicht leicht zu erklären sein. Alles in allem sieht es für Georg Fischer also recht gut aus, was das Gelingen der Akquisition anbelangt.