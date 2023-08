Wichtiges Mineral – Gigantischer Phosphatfund lässt Europa aufatmen Künftig kann die Versorgungssicherheit beim kritischen Rohstoff gewährleistet werden. Susanne Toren

Das gigantische Vorkommen von Phosphaten im südlichen Norwegen wird viele Investoren anlocken. Bild: ZVG/Norge Mining

Phosphat wird in der Europäischen Union (EU) als «kritischer Rohstoff» eingestuft. Denn Phosphate, also Salze von Phosphor, sind lebenswichtige Mineralstoffe für unseren Körper und unabdingbar als natürlicher Dünger für die Ernährungssicherheit der steigenden Weltbevölkerung (vgl. Box). Rund 90% des weltweit abgebauten Phosphatgesteins wird in der Landwirtschaft zur Herstellung von Phosphat für die Düngemittelindustrie verwendet.