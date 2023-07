Einen konkreten Ausblick auf das laufende Jahr gibt Givaudan wie üblich nicht. Bild: ZVG/Givaudan

Ersteinschätzung von Christian Braun um 7.55 Uhr

Was das Wachstum anbelangt, hat sich Givaudan auch im zweiten Quartal in ruhigem Fahrwasser bewegt. Die teils erheblich gesunkenen verfügbaren Einkommen von Konsumenten sind nicht spurlos am Aroma- und Riechstoffhersteller vorübergegangen. Die Volumen sind im ersten Halbjahr alles in allem gesunken.