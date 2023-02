Givaudan soll auch Zugang zu den Forschungskapazitäten des US-Konzerns erhalten. Bild: Martial Trezzini/Keystone

Einschätzung von Christian Braun um 8.45 Uhr

Givaudan baut das Geschäft mit kosmetischen Wirkstoffen weiter aus. Die Übernahme eines entsprechenden Portfolios vom langjährigen US-Partner Amyris, einem kotierten Bioscience-Unternehmen, ist aus zwei Gründen ein bedeutender und guter Schritt: Zum einen enthält das fragliche Portfolio diverse Schlüsselprodukte, zum andern vertieft die Transaktion die seit 2016 währende Verbindung mit dem kalifornischen Anbieter naturbasierter Produkte, die durch Fermentation entstehen. Die Vertiefung entsteht durch ein langfristiges Partnerschaftsabkommen, das die beiden Unternehmen im Zusammenhang mit der Übertragung des Wirkstoffportfolios unterzeichnet haben. In dessen Rahmen wird Amyris weiterhin Ingredienzien für die Verwendung in Kosmetika für Givaudan herstellen und Zugang zu ihren Innovationskapazitäten gewähren. Givaudan wird der Kommerzialisierungspartner für zukünftige nachhaltige Schönheitsinhaltsstoffe sein. Zu den finanziellen Bedingungen der Transaktion ist noch wenig bekannt – was publik ist, scheint aber zu passen. Die Verschuldung von Givaudan wird sich durch die zu leistenden Zahlungen nicht erhöhen, sie können aus dem freien Cashflow finanziert werden. Ausgehandelt wurde eine Kombination aus einer Vorauszahlung in bar und einer erfolgsabhängigen Gewinnbeteiligung; eine langfristige Produktionsvereinbarung gehört ebenfalls dazu. Gemäss den Angaben hätte das Geschäft mit besagten kosmetischen Wirkstoffen 2022 auf Pro-forma-Basis einen zusätzlichen Umsatz von rund 30 Mio. $ bedeutet. Betrachtet man frühere Übernahmen auf diesem Gebiet, lässt das auf einen Transaktionswert im dreistelligen Millionenbereich schliessen. Der Gesamteindruck der Vereinbarung ist klar positiv – und stützt so die (vorsichtige) Kaufempfehlung für die Aktien.