Einen konkreten Ausblick auf das laufende Jahr gibt Givaudan wie üblich nicht. Bild: Iris C. Ritter

Ersteinschätzung von Christian Braun um 8 Uhr

Begeisterungsstürme lösen die Umsatzzahlen von Givaudan zum ersten Quartal keine aus. Grund zur Klage besteht aber auch nicht. CEO Gilles Andrier spricht in der heutigen Mitteilung von «soliden Verkaufszahlen». Das trifft es recht gut. 3,6% organisches Umsatzwachstum konzernweit gehen in Ordnung. Die gemeldeten 1773 Mio. Fr. entsprechen ungefähr der Durchschnittserwartung, wobei die einzelnen Schätzungen recht breit gestreut haben. Die Rahmenbedingungen sind nach wie vor schwierig. Kunden haben immer noch Lager abgebaut, das mindert die Nachfrage. Ausserdem spielt die Inflation den einen oder anderen Streich. Höhere Inputkosten kann Givaudan – mit Verzögerung – zwar voll weitergeben. Wenn Endverbraucher wegen teils deutlich reduzierter verfügbarer Einkommen sparsamer haushalten, dann hinterlässt das aber auch in dem über weite Teile defensiven Aroma- und Riechstoffgeschäft Bremsspuren. Genau das scheint derzeit der Fall zu sein. Denn wenn man von nach wie vor beträchtlichen Preiserhöhungen ausgeht, hat es im organischen Umsatzwachstum von 3,6% kaum mehr Platz für höhere Volumen. Im Gegenteil, mancherorts dürften sie gesunken sein. Eine Ausnahme ist die Luxusparfümerie. Sie ist zyklisch, wächst aber weiterhin kräftig – verkehrte Welt. Weil sich zumindest der ungünstige Lagereffekt schon bald auflösen dürfte, verlangt die FuW-Schätzung für das Gesamtjahr vermutlich keine nennenswerte Revision.