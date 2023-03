Der Genfer Riechstoff- und Aromenhersteller Givaudan hat bereits am Dienstagabend gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters bestätigt, Teil der Untersuchung zu sein. Bild: Martial Trezzini/KEYSTONE

Einschätzung von Christian Braun um 9.55 Uhr

Wenn Wettbewerbsbehörden aus der EU, den USA, dem Vereinigten Königreich und der Schweiz eine Untersuchung wegen des Verdachts auf Absprachen einleiten, geschieht das nicht ohne Anhaltspunkte. Das ist das Beunruhigende an den heutigen Meldungen zu den führenden Duftstoffherstellern Givaudan (CH), Firmenich (CH, heute Teil von DSM), International Flavors & Fragrances (USA) sowie Symrise (D). Die Vorwürfe sind happig. Es besteht der Verdacht, dass sie ihre Preispolitik koordinierten, ihre Konkurrenten daran hinderten, bestimmte Kunden zu beliefern, und die Herstellung gewisser Duftstoffe beschränkten. Wann bzw. in welchem Zeitraum das geschehen sein soll, wird nicht gesagt. Allerdings sind die CEO der besagten Unternehmen teils schon lange im Amt, was die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass die postulierten Vergehen in ihre Wirkungszeit fallen. Sollte es sich um gewichtige Verstösse gegen das Kartellrecht handeln, könnte das unangenehm werden. Die Untersuchung wirft allerdings auch Fragen auf. Gewiss, aufgrund des enormen Marktanteils der vier grossen Anbieter ist die Marktstruktur oligopolistisch; das erleichtert Absprachen. Doch die Duftstoffbranche funktioniert nicht nach dem Muster «du verkaufst Benzin, ich verkaufe Benzin, also sprechen wir uns doch ab». Duftstoffe, wie sie in Körperpflege- und Reinigungsprodukten sowie in Waschmitteln und Parfüms zum Einsatz kommen, werden nicht aus dem Regal gekauft. Es sind Einzelkreationen. Ein Kunde schreibt für ein gewisses Produkt einen Duftstoff aus und fordert einige wenige Anbieter auf, innerhalb einer gewissen Preisgrenze Vorschläge einzureichen. In einer solchen Struktur muten Absprachen aufgrund der individuell gewählten Zutaten schwierig an. Es gibt zwar einen Markt für Einzelingredienzien, die von anderen Duftherstellern genutzt werden; die Untersuchung könnte sich darauf beziehen. Generell ist all das von aussen jedoch schwierig abzuschätzen, ebenso die Frage, wie bedeutend die Angelegenheit ist und wie gross der Schaden für die fraglichen Unternehmen sein könnte, finanziell, vor allem aber den Ruf betreffend – immerhin geht es hier um Kontrollmechanismen, die dann offensichtlich verbesserungswürdig wären. Ein Schuldurteil wäre allerdings fraglos ein Schandfleck.