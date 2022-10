Der Konzern sieht sich angesichts der gestiegenen Kosten im laufenden Jahr denn auch «voll auf Kurs», via Preiserhöhungen die Kosten vollständig auszugleichen, wie es heisst. Bild: ZVG/Givaudan

Ersteinschätzung zu Givaudan von Christian Braun um 8.40 Uhr

Der Aroma- und Riechstoffhersteller Givaudan setzt seinen Wachstumskurs wie erwartet fort. Die Umsatzzahlen für das dritte Quartal und die ersten neun Monate per Ende September sind in allen Bereichen und Regionen gestiegen. Das ist ein gutes Zeichen, besonders angesichts beachtlicher Vergleichswerte, selbst wenn das organische Wachstum nicht ganz so hoch ausgefallen ist wie gemäss AWP-Konsens erwartet. Ebenfalls erfreulich: Das Unternehmen kommt in der Weitergabe höherer Rohstoffkosten gut voran – keine Selbstverständlichkeit für eine Gesellschaft, die massgeschneiderte Lösungen verkauft. Leider zeigt Givaudan die Zusammensetzung des Umsatzwachstums nicht auf. Die Preiskomponente dürfte jedoch höher sein als die Mengenkomponente. Weil die Weitergabe von Teuerungseffekten so gut gelingt, kann auch sein, dass der Schub in der Preiskomponente bereits etwas nachgibt und das organische Wachstum auch deshalb etwas nachlässt. Der Gesamteindruck bleibt gut.