Givaudan bleibt mit den Zahlen zum vergangenen Jahr etwas unter den Erwartungen von Analysten. Bild: ZVG/Givaudan

Ersteinschätzung von Christian Braun um 8.00 Uhr

Givaudan hat sich im turbulenten Jahr 2022 operativ als solider Anker erwiesen. Sie ist gewachsen und zeigt eine anhaltend robuste Profitabilität. Insgesamt hat sie sich in einem schwierigen Umfeld gut geschlagen, das muss klar gesagt werden. Doch Freude kommt angesichts des Zahlenwerks nicht auf. Gerade der Blick auf die Profitabilität verdeutlicht, dass das vergangene Jahr kein Honiglecken war. Die Spuren von Belastungen, etwa durch gestiegene Rohmaterialkosten, sind unübersehbar. Auch sonst machen sich diverse Beeinträchtigungen bemerkbar. Das Umsatzwachstum hat im zweiten Halbjahr trotz vermehrter Preiserhöhungen als Folge der Inputkostenverteuerung merklich nachgelassen – was auf eine eher magere Entwicklung der Volumen hindeutet. Das Zahlenwerk erfüllt die Erwartungen knapp, liegt meist etwas darunter. Der freie Cashflow ist ungewohnt niedrig ausgefallen – mit entsprechend nachteiligen Auswirkungen auf die Nettoverschuldung. Das Finanzergebnis hat sich wegen der Marktwertanpassung von Wertschriften signifikant verschlechtert. Nur dank einer einmalig niedrigen Steuerquote hat der Gewinn zugenommen. Die Dividende wird erwartungsgemäss leicht erhöht. Das kann als Zeichen der Zuversicht gedeutet werden, ist wohl aber nur Ausdruck der gefühlten Notwendigkeit, die Politik steigender Dividenden weiterzuführen. Zum neuen Jahr sagt das Unternehmen wie gewohnt nichts, bestätigt aber seine Ziele für 2025. CEO Gilles Andrier spricht in der Pressemitteilung allerdings von «anhaltenden Herausforderungen». FuW wird versuchen, dazu noch mehr zu erfahren. Am Nachmittag wird eine Analyse folgen, voraussichtlich mit einer Revision der allzu optimistischen Gewinnschätzung für 2023.