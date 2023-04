Analyse zum Quartalsumsatz – Givaudan wird zurückgebunden Die Umsatzzahlen zum Jahresauftakt lassen sich sehen, ohne Teuerung wären sie aber besser. Christian Braun

Im Zusammenhang mit der Division Riechstoffe & Schönheit spricht Givaudan von einem anhaltend hohen Neugeschäft. Bild: Iris C. Ritter

Die Welt steht kopf, und das in vielerlei Hinsicht. Auch Givaudan bekommt das zu spüren, ebenfalls in mehrfacher Hinsicht. Alles in allem geben die Umsatzzahlen des Auftaktquartals ein ordentliches Bild ab, wie zu vermuten nicht rosig, aber auch nicht schlecht. Der Hersteller von Aromen und Riechstoffen selbst spricht von «soliden Verkaufszahlen», was es recht gut trifft.