Unter Widmers Leitung werden die bisherigen vier Bereiche Finanzen & Controlling, Recht & Compliance, Asset & Liability Management und Risk Controlling unter dem Dach Finance & Risk zusammengeführt. Bild: Gian Ehrenzeller/Keystone

Die Graubündner Kantonalbank (GKB) hat Urs Widmer per Anfang September zum neuen Finanzchef ernannt. Er zieht auch in die Geschäftsleitung der Bank ein und wird die neue zusammengeführte Einheit «Finance & Risk» leiten.



Widmer ist 55 Jahre alt und seit 2021 als Leiter Produktmanagement bei der GKB tätig, teilte die Bank am Donnerstag mit. Er begann seine berufliche Karriere im Consulting-Bereich und ist seit über 20 Jahren in verschiedenen Aufgaben in der Finanzbranche tätig, unter anderem auch in diversen Führungspositionen.



Unter Widmers Leitung werden zudem die bisherigen vier Bereiche Finanzen & Controlling, Recht & Compliance, Asset & Liability Management und Risk Controlling unter dem Dach «Finance & Risk» neu zusammengeführt. Damit schaffe die GKB die Voraussetzungen für nachhaltigen Geschäftserfolg, heisst es weiter.



Widmers Vorgänger, Andreas Lötscher, tritt nach mehr als 20 Jahren als Finanzchef ab. Im September gehe er in Teilpension und werde sich anderen Aufgaben innerhalb der GKB zuwenden. Dazu gehöre etwa das Mandat als Präsident des Verwaltungsrats der Töchter BZ Bank sowie der Diventa AG.



