Jahreszahlen – GKB erneut mit Rekordgewinn Die Kantonalbank steigert 2022 den Konzerngewinn um 2,3% auf 207,5 Mio. Fr. Auch für die Geschäftsentwicklung im laufenden Jahr zeigt man sich zuversichtlich.

Die Inhaber der GKB-Partizipationsscheine sollen am Ergebnis mit einer stabilen Dividende von 42.50 Fr. beteiligt werden. Bild: ZVG/GKB

Die Graubündner Kantonalbank (GKB) rechnet im laufenden Jahr mit weiteren moderaten Zinsschritten der SNB. Dies dürfte sich positiv auf die Zinsmargen und damit auf den Erfolg im Zinsengeschäft auswirken. «Wir erwarten einen erneut positiven Effekt auf das Zinsenergebnis im Jahr 2023», sagte GKB-CEO Daniel Fust an der Bilanz-Medienkonferenz am Freitag in Chur.



Das schneller als erwartet angestiegene Zinsniveau führte bereits in der zweiten Jahreshälfte 2022 zu einem deutlich besseren Zinsergebnis. Zusätzlich profitierte die GKB von einer markanten Entspannung bei den Kreditrisikoposition, was den Ertrag um 14,0 Mio. erhöhte. Beides habe man so zur Jahresmitte nicht erwartet, erklärte Fust. Dies habe dann zu dem deutlich über den eigenen Prognosen ausgefallenen Konzerngewinn geführt.

Zufrieden mit BZ Bank

Sehr angetan zeigte sich Bankpräsident Peter Fanconi mit der Leistung der zur Jahresmitte 2022 von Martin und Rosmarie Ebner übernommenen BZ Bank. «Wir sind sowohl mit dem Ergebnis als auch mit der Zusammenarbeit sehr zufrieden».

Hohes Wachstum der Kundenausleihungen

Die GKB hat ihr Ausleihevolumen im vergangenen Jahr um hohe 5,6% auf 22,6 Mrd. Fr. gesteigert. Das Wachstum stammte dabei nicht nur aus dem Heimmarkt, sondern auch von Grossfinanzierungen über Konsortien ausserhalb des Kantons Graubünden.



Die Hypothekarforderungen als wichtigste Kategorie sind um 4,5% oder mehr als 800 Mio. auf 19,6 Mrd. gewachsen. Dieses starke Wachstum sei indes nicht mit höheren Risiken verbunden, machte CEO Fust klar.

AWP

