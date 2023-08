Ich habe hier schon eine Weile nicht mehr über Bitcoin geschrieben. Das liegt vielleicht daran, dass die Kryptowährung irgendwie langweilig geworden ist. Seit April pendelt sie zwischen 25’000 und 30’000 $. Eine klare Richtung gibt es nicht. Seit Anfang Jahr hat sich der Wert fast verdoppelt, seit dem Höchst allerdings immer noch mehr als halbiert. Auch da keine richtige Richtung.

Jetzt Kasse machen?

Vielleicht erinnern Sie sich: Nach langer Skepsis hatte ich Ihnen Anfang Dezember 2020 zum ersten Mal dazu geraten, Bitcoin ins Auge zu fassen. «Ein ­bisschen ‹Spielgeld› in Bitcoin ­investieren? Warum nicht. Doch nur, wenn Sie bereit sind, enorme Kursschwankungen in Kauf zu nehmen.» Das schrieb ich damals. Kein schlechter Tipp. Anfang Dezember 2020 kostete der Bitcoin rund 18’000, kurze Zeit später dann 60’000 $. Ich hoffe, Sie haben damals dann auch verkauft. Wenn nicht, dann liegen Sie immer noch 50% im Plus. Also jetzt noch um die 30’000 $ Kasse machen?

Wenn ich das nur wüsste. Generell ist ein stabiler Bitcoin nicht unbedingt eine gute Nachricht. Viele Investoren lieben die Volatilität. Doch ohne Kursschwankungen werden sie ungeduldig. Schenkt man den Optimisten Glauben, ist der gegenwärtige Stillstand genau die richtige Medizin, um dann schon bald in neue Höhen abzurauschen.

Mit Spielgeld einsteigen

Es hört sich langweilig an; ich habe meine Meinung im Vergleich zu vor bald drei Jahren nicht geändert. Ein bisschen Spielgeld in Bitcoin investieren? Warum nicht. Immerhin steigen Sie derzeit nicht auf dem Hoch ein. Die Währung hat bewiesen, dass sie auch locker das Doppelte wert sein kann. Doch wie gesagt, bitte nur mit Spielgeld einsteigen.

Jan Schwalbe ist seit Anfang 2018 Chefredaktor der «Finanz und Wirtschaft». Davor war er insgesamt rund zehn Jahre Korrespondent in New York und London. Schon 1997 hat er seinen ersten Artikel für die FuW verfasst – den Obligationenbericht. Zwischenstationen seiner beruflichen Laufbahn absolvierte er bei der Nachrichtenagentur Bloomberg und CNN Money Mehr Infos @JanSchwalbe

