Rohstoffmarkt – Glencore passt Übernahmeangebot für Teck an Der Rohstoffkonzern lässt nicht locker. Die Teck-Akionäre sollen neu einen Anteil von 24% an MetalsCo sowie 8,2 Mrd. $ in bar erhalten.

Blick auf den Hauptsitz von Glencore in Zug. Bild: Jose Cendon/Bloomberg

Glencore lässt bei seinen Übernahmebemühungen um das kanadischen Rohstoffunternehmen Teck nicht locker. Der Rohstoffkonzern mit Sitz in Zug hat nun sein Angebot an die Teck-Aktionäre angepasst und schliesst darin nun neben einem Aktienangebot auch eine milliardenschwere Barzahlung ein.

Die Teck-Investoren sollen für ihre Anteile nun einen Anteil von 24% an der künftigen «MetalsCo» sowie 8,2 Mrd. $ in bar erhalten, teilte Glencore am Dienstag mit. Wie bereits vergangene Woche kommuniziert, will Glencore nach der Teck-Übernahme das kombinierte Kohlegeschäft von dem künftig auf Metalle ausgerichteten Unternehmen abspalten.

Glencore sei sich bewusst, dass verschiedene Teck-Investoren ganz aus dem Kohlegeschäft aussteigen wollten, wird das neue Angebot in der Mitteilung begründet. Der Konzern sei aber gleichzeitig davon überzeugt, dass die kombinierten Kohle-Aktiven der künftigen «CoalCo» ein führendes und stark liquiditätsgenerierendes Unternehmen bilden würden, das für Investoren sehr attraktiv sei.

Das vergangene Woche vorgelegte Übernahmeangebot mit einem Wert von 23 Mrd. $ war auf Widerstand der Teck-Aktionäre gestossen. Ende Woche hatte laut Medienberichten auch die Sumitomo Metal Mining ein Treffen mit Glencore abgelehnt - die Japaner verfügen gemeinsam mit der Keevil-Familie über die Kontrollmehrheit an Teck. Auch der Teck-Verwaltungsrat lehnte das Kaufangebot ab.

Begründet wurde die Ablehnung vor allem damit, dass die Teck-Aktionäre mit dem Deal in den Handel mit Kohle und Öl verwickelt würden, was den Nachhaltigkeits-Verpflichtungen (ESG) widerspreche und erhebliche Rechtsrisiken berge. Vielmehr wolle Teck sich selber in Teck Metals und Elk Valley Resources aufsplitten und sich somit auf Kohle beziehungsweise Basismetalle fokussieren.

AWP

