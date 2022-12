Investorentag – Glencore rechnet mit geringerer Gesamtfördermenge Der Bergbaukonzern dürfte im kommenden Jahr seine Fördermengen gegenüber diesem Jahr etwas drosseln. Insbesondere die Produktion von Kupfer, Kobalt und Ferrochrom dürfte zurückgehen.

Bis 2050 will der Konzern seine CO₂-Emissionen netto auf null senken. Bild: Urs Flueeler/Keystone

Im Jahr 2023 soll die Gesamtförderung gemessen an Kupfer-Äquivalenten auf 4,0 Mio. Tonnen sinken, wie Glencore am Dienstag im Vorfeld des jährlich durchgeführten Investoren-Updates mitteilte. Fürs laufende Jahr geht der Konzern von einer Fördermenge von 4,1 Mio. Tonnen aus.

Rückläufig dürfte sich etwa die Kupferproduktion entwickeln. Da rechnet Glencore 2023 mit einer Fördermenge von 1,04 Mio. Tonnen nach erwarteten 1,06 Mio. Tonnen für das laufende Jahr. Die Kobalt-Produktion dürfte derweil auf 38'000 von 45'000 Tonnen und die Ferrochrom-Förderung auf 1,31 Mio. von 1,50 Mio. Tonnen gedrosselt werden.

Mit einer leichten Steigerung rechnet Glencore derweil in den Nickel-Minen, wo die Produktion 2023 auf 112'000 von 110'000 Tonnen anziehen soll. Und Zink will die Gruppe im kommenden Jahr mit 950'000 Tonnen ebenfalls etwas mehr fördern, während die Erwartungen an die Kohle-Produktion mit 110 Mio. Tonnen stabil bleiben.

Weiter rechnet Glencore für 2023 mit etwas tieferen Ergebnissen, nachdem diese im laufenden Jahr aufgrund des starken Anstiegs der Rohstoffpreise in die Höhe geklettert sind. Der adjustierte Betriebsgewinn auf Stufe Ebitda soll laut den Angaben bei 28,7 Mrd. $ zu liegen kommen. Für das Jahr 2022 wurden zuletzt 32,2 Mrd. $ erwartet.

Seine Klimaschutzziele hat Glencore bestätigt: Bis 2050 will der Konzern seine CO2-Emissionen netto auf null senken. Unverändert sind auch die Zwischenziele. Demnach peilt der Bergbaukonzern bis 2026 gegenüber dem Referenzjahr 2019 eine Reduktion um mindestens 15% an. Bis 2035 will das Unternehmen seine Treibhausgasemissionen um 50% senken.

AWP

Fehler gefunden?Jetzt melden.