Der Bergbaukonzern Glencore hat den Verkauf der australischen Cobar-Kupfermine (CSA-Mine) abgeschlossen. Käufer ist wie im März 2022 bekannt gegeben die amerikanische Metals Acquisition Corp (MAC) mit Sitz in Texas.

Glencore erhält laut einer Mitteilung vom Freitag nun 775 Mio. $ in bar sowie 100 Mio. $ in Aktien an MAC, die an der New Yorker Börse NYSE kotiert sind. Dadurch hält Glencore einen Anteil von 20,6 am Aktienkapital der Amerikaner.



Hinzu kommen weitere Zahlungen, darunter 75 Mio. $ innerhalb von 12 Monaten, 150 Mio. bedingte Zahlung in Abhängigkeit von künftigen Kupferpreisen sowie Lizenzgebühren in Höhe von 1,5% für die gesamte Lebensdauer der Mine.

