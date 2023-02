Jahreszahlen – Glencore verdient deutlich mehr Der Bergbaukonzern hat im vergangenen Jahr stark von den hohen Rohstoffpreisen profitiert. Davon sollen auch die Aktionäre etwas haben, deshalb erhöht er die Dividende.

Bild: ZVG Glencore

Der Bergbaukonzern Glencore hat 2022 deutlich mehr verdient. Das Unternehmen hatte bereits im Vorjahr stark von den hohen Rohstoffpreisen profitiert. Davon sollen auch die Aktionäre etwas abbekommen.



Unter dem Strich hat Glencore den Gewinn im Geschäftsjahr 2022 mit 17,3 Mrd. $ mehr als verdreifacht, teilte der Bergbaukonzern am Mittwoch mit. Die wesentlichen Treiber dafür seien die «aussergewöhnlichen Entwicklungen» auf den globalen Energiemärkten gewesen.



Die Aktionäre kommen entsprechend der starken Entwicklung in den Genuss einer deutlich höheren Ausschüttung. Insgesamt 7,1 Mrd. $ sollen an die Anteilseigner fliessen.



Glencore schlägt eine Basis-Ausschüttung in bar in Höhe von 0,40 $ je Aktie sowie eine zusätzliche Sonderausschüttung von 0,04 $ je Aktie vor. Im Jahr zuvor hat der Rohstoffkonzern 0,26 $ je Aktie ausgeschüttet.



Zudem soll ein neues Aktienrückkaufprogramm in Höhe von 1,5 Mrd. $ gestartet werden. Das seien weitere rund 0,12 $ je Aktie für die Aktionäre.

Rekordhohe Profitabilität

Operativ liegt ein Rekordjahr hinter dem Konzern. Der adjustierte Betriebsgewinn EBITDA kletterte im Vergleich zum Vorjahr gemäss vorläufigen Zahlen um 60% auf 34,1 Mrd. $. Der bereinigte Ebit belief sich auf 26,7 Mrd. $ und damit sogar 84% mehr als im bereits starken 2021. Der Umsatz lag um mit 256,0 Mrd. um 26% über dem Vorjahr.



Dank des starken Ergebnisses ist Glencore nun quasi schuldenfrei: Die Nettoverschuldung lag zum Jahresende noch bei 75 Mio. $ - Ende 2021 betrug sie noch 6,0 Mrd. $.



AWP

Fehler gefunden?Jetzt melden.