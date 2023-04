Rohstoffmarkt – Glencore verteidigt Teck-Angebot In einem offenen Brief preist der Rohstoffgigant seine Offerte für die angedachte Übernahme des kanadischen Rohstoffunternehmens an. Teck bekräftigt derweil die ablehnende Haltung zu den Glencore-Plänen.

Der Teck-Verwaltungsrat hat die Ablehnung des Glencore-Angebots unter anderem damit begründet, dass die eigenen Aktionäre mit dem Deal in den Handel mit Kohle und Öl verwickelt würden. Bild: Urs Flueeler/Keystone

Der Rohstoffriese Glencore will bekanntlich mit dem kanadischen Bergbauunternehmen Teck fusionieren. Die Transaktion, welche unter anderem die Abspaltung des kombinierten Kohlegeschäfts in ein neues Unternehmen vorsieht, wird aber von Teck abgelehnt. Nun legt Glencore nach.



In einem offenen Brief an die Teck-Aktionäre verteidigt der Zuger Konzern das eigene Angebot und preist es als vorteilhaft an. Allenfalls soll das Angebot gar aufgebessert werden. Man habe nie behauptet, das Angebot sei «best and final», schreibt Glencore in einem am Mittwoch veröffentlichten offenen Brief an die B-Aktionäre von Teck. Änderungen und Verbesserungen am Angebot seien deshalb nicht ausgeschlossen.



Glencore will Teck übernehmen und das kombinierte Kohlegeschäft abspalten. So sollen die beiden neuen Unternehmen «MetalsCo» (Metallgeschäft) und "CoalCo" (Kohlegeschäft) entstehen.



Dafür hat der Rohstoffkonzern bereits zwei Offerten unterbreitet. Zuletzt bot er den Aktionären für ihre Teck-Aktien einen Anteil von 24% an der künftigen «MetalsCo» sowie die Auswahl zwischen einer Barauszahlung oder einem Anteil am Kohlegeschäft an. Das Übernahmeangebot mit einem Wert von insgesamt 23 Mrd. $ wurde vom Verwaltungsrat von Teck vergangene Woche allerdings einstimmig zur Ablehnung empfohlen.



Auch die japanische Sumitomo Metal Mining, welche gemeinsam mit der Keevil-Familie die stimmgewichtigen A-Aktien und damit die Kontrollmehrheit an Teck besitzt, stellte sich gegen das Angebot. Norman Keevil hat das Unternehmen gegründet.

Glencore sieht Angebot in bestem Interesse der Teck-Aktionäre

Glencore preist im offenen Brief das Angebot als vorteilhaft für die Teck-Aktionäre an. Diese könnten sich entscheiden, ob sie nebst dem Anteil an der neuen «MetalsCo» zusätzlich das Geld wollten oder Anteile an der künftigen «CoalCo», den kombinierten Kohle-Aktiven.



Konkret bietet Glencore 8,2 Mrd. $ in bar oder einen Anteil von 24% an der «CoalCo». Je mehr Aktionäre also am Kohlegeschäft ebenfalls beteiligt sein wollen, desto geringer wird die Barkomponente für Glencore.



Mit dieser Cash-Komponente sollen nach Firmenangaben diejenigen Aktionäre aus ihrem Kohle-Engagement ausgekauft werden, die das wollten. Damit solle verhindert werden, dass es bei Handelsbeginn bei der abgespaltenen «CoalCo» zu einem Ausverkauf der Aktien durch Aktionäre komme, welche keine Kohleaktivitäten im Portfolio halten dürfen oder wollen.

Generalversammlung kommende Woche

Der Teck-Verwaltungsrat hat die Ablehnung des Glencore-Angebots unter anderem damit begründet, dass die eigenen Aktionäre mit dem Deal in den Handel mit Kohle und Öl verwickelt würden. Für die Generalversammlung von kommender Woche hat denn auch der Verwaltungsrat von Teck selber die Aufspaltung des Unternehmens in die Teilfirmen Teck Metals und Elk Valley Resources traktandiert, also eine Trennung des Metall- und des Kohlegeschäfts.



Glencore wiederum bekräftigt in dem Brief die Ansicht, dass der vorgeschlagene «Merger Demerger» letztlich ein Zusammenschluss sei und nicht eine Übernahme. Die Teck-Aktionäre würden dabei überproportional von einem Mehrwert, Synergien sowie dem künftigen Aufwärtspotential profitieren.



Sollten die Teck-Aktionäre der beantragten Aufspaltung an der GV zustimmen, würde das Angebot von Glencore hinfällig. Glencore ist der Ansicht, dass auf diese Weise ein signifikanter Wertverlust resultieren würde. Sollten die Aktionäre das Vorhaben des Teck-Verwaltungsrats ablehnen, bliebe das Angebot von Glencore bestehen, ebenso, wenn die GV verschoben würde.

Möglicherweise direktes Angebot an Aktionäre

Glencore äussert zudem die Absicht, den Aktionären von Teck ein direktes Angebot zu unterbreiten, wenn die Teck-Aufspaltungspläne nicht zustande kommen und sich der Verwaltungsrat weiterhin Gesprächen mit Glencore verweigert.



Weiter weist Glencore die Aktionäre darauf hin, dass die Stimmrechtsberater ISS sowie Glass Lewis hinter den Vorschlägen von Glencore stünden und daher den Teck-Aktionären die Ablehnung der Pläne des Verwaltungsrats empfohlen hätten. Laut einem Agenturartikel von vergangener Woche, steht mit der China Investment Corporation (CIC) ein weiterer Grossaktionär hinter Glencore.

Teck bekräftigt ablehnende Haltung zu Glencore-Plänen

Der Rohstoffriese Glencore stösst im Buhlen um das kanadische Bergbauunternehmen Teck weiterhin auf Widerstand. Nachdem Glencore mit einem offenen Brief für den Zusammenschluss geworben hat, richtet sich nun auch das Teck-Management mit einem Brief an die Aktionäre und bekräftigt darin die ablehnende Haltung zum Deal.



Der Vorschlag von Glencore habe sich im Kern nicht verändert, argumentiert Teck in dem am Mittwochnachmittag publizierten Brief. Das Angebot sei nach wie vor auf demselben Niveau wie zuvor zu tief bewertet, habe dieselbe mangelhafte Struktur und beinhalte weiterhin wesentliche Risiken bezüglich der geplanten Ausführung. Man habe sich eingehend mit dem Glencore-Angebot auseinandergesetzt und komme zum Schluss, dass dieses nicht im besten Interesse der Teck-Aktionäre sei, heisst es.



Teck wirbt derweil vielmehr für die Durchführung der eigenen Pläne. An der Generalversammlung von kommender Woche werden die Teck-Eigner über die Aufspaltung des Unternehmens in die Teilfirmen Teck Metals und Elk Valley Resources abstimmen. Dieser Weg biete grösseres Wertsteigerungspotenzial, während die Pläne von Glencore keine realistische und realisierbare Option darstelle, heisst es im Brief.



Glencore will Teck im Rahmen eines rund 23 Mrd. $ schweren Deal übernehmen und das kombinierte Kohlegeschäft abspalten. So sollen die Unternehmen «MetalsCo» (Metallgeschäft) und «CoalCo» (Kohlegeschäft) entstehen. Den Aktionären bot Glencore für ihre Teck-Aktien einen Anteil von 24% an der künftigen «MetalsCo» sowie die Auswahl zwischen einer Barauszahlung oder einem Anteil am Kohlegeschäft an.



Bei Teck haben die japanische Sumitomo Metal Mining und die Keevil-Familie mit ihren stimmgewichtigen A-Aktien die Kontrollmehrheit. Firmengründer Norman Keevil stellt sich im jüngst veröffentlichten Brief nach wie vor gegen den Zusammenschluss mit Glencore. Ein solcher Schritt sei zum jetzigen Zeitpunkt nicht zielführend. Zunächst müsse die Aufspaltung von Teck erfolgen.



AWP

