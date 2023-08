Trotz steigender Zinsen war der Nettoerfolg der Glarner Kantonalbank aus dem Zinsgeschäft rückläufig. Bild: ZVG/Samuel Truempy/Glarner Kantonalbank

Einschätzung von Lea Fäh um 9.15 Uhr

Die Analystenerwartungen hat die Glarner Kantonalbank (GLKB) trotz mehr als passablem Ergebnis nicht ganz erfüllt. Sie lagen aber auch mit fast bis zu 20% mehr Gewinn recht hoch. Enttäuscht hat GLKB vor allem im Zinsgeschäft, dem anteilig bei weitem grössten Geschäft am Umsatz. Eigentlich hätte in dieser Sparte ein starkes Plus resultieren müssen. Die Bank hält 25% des Kreditbuchs in Saron-Hypotheken. Damit ist sie eine der Kantonalbanken mit dem höchsten Anteil an Geldmarkthypotheken und spürt die erheblich angehobenen Leitzinsen rasch im Ertrag. Doch der erhöhte Zinsaufwand drückt so stark, dass ein Minus von 4% im Vorjahresvergleich resultiert. Ein Grossteil davon ist auf den Wegfall der Opportunitätsgeschäfte auf dem SNB-Konto zurückzuführen. Vergleichsinstitute haben bessere Absicherungen getroffen. Zudem ist der Anteil der Kundeneinlagen, auf denen Zinsen bezahlt werden, im Vergleich zu anderen Kantonalbanken grösser. Auch in Sachen Kosteneffizienz hinkt GLKB Konkurrenten hinterher, sie hat eines der höchsten Kosten-Ertrags-Verhältnisse unter den kotierten Kantonalbanken. Im ersten Halbjahr sind die Kosten weiter gestiegen, die Bank investiert stark in Projekte, um neue Ertragsquellen zu erschliessen, und in die Infrastruktur sowie die Sicherheit der IT. Es macht sich allerdings allmählich eine Verlangsamung beim Kostenwachstum bemerkbar. Die Titel können mit einer günstigen Bewertung auftrumpfen und weisen zudem eine gute Eigenkapitalrendite aus. Sie liegen jedoch 4% tiefer als zu Jahresbeginn, und Wertsteigerungspotenzial ist unwahrscheinlich. Die Papiere anderer Retailbanken entwickeln sich stärker. Von einem Kauf kann man getrost absehen.