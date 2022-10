UBS-Index zu Immobilienblasen – Globaler Immobilienboom gerät ins Wanken In vielen Städten rund um den Globus haben sich die Kaufpreise von Wohnimmobilien deutlich von den Einkommen und den Mieten entkoppelt. Auch in Zürich besteht ein erhöhtes Blasenrisiko. Sylvia Walter

Zürich rangiert auf Platz drei der Städte mit dem höchsten Risiko einer Immobilienblase. Bild: UBS

Viele Jahre brachte der Wohnungsmarkt einen stattlichen Ertrag und Wertsteigerungen. Darüber freuten sich private Immobilienbesitzer, Grossinvestoren und nicht zuletzt die Pensionskassen, deren Portfolios in der Schweiz im Schnitt zu knapp 23% in Renditeliegenschaften investiert sind. Doch die Herausforderungen für den Markt sind in diesem Jahr enorm gestiegen. Mit dem rasanten Anstieg der Zinsen klettern die Gesamtkosten der Traumimmobilie unter Umständen deutlich. Dank des gleichzeitig hohen Preisniveaus wird das Eigenheim vielerorts unerschwinglich.