Die Globalisierung hat vor fünf Jahren ihren Höhepunkt erreicht, als der lang anhaltende Trend des Abbaus von Handelsbarrieren endete. Das zeigt ein Index der Konjunkturforschungsstelle (Kof) der ETH Zürich. Durch die Entkoppelung von Lieferketten, Nearshoring – also der Ansiedelung von Zulieferern nahe von Produktionsstandorten – und verstärkter Industriepolitik wird sich dieser Trend verschärfen. Man kann einiges an der Globalisierung kritisieren. Aber was sich stattdessen anbahnt, stellt einen Rückschritt für die Menschheit dar.

Es ist verständlich, dass wirtschaftlicher Nationalismus, mit dem etwa Donald Trump den Wahlkampf 2016 gewann, die Wähler in den USA und Europa angezogen hat. Die Globalisierung hat zwar grosse Wohlstandsgewinne gebracht – aber diese sind nicht fair verteilt worden. Trotzdem gab es keine Debatte darüber, wie man die negativen Auswirkungen des offenen Handels und des ungehinderten Kapitalverkehrs abfedern könnte. Stattdessen haben sich inländische soziale Verwerfungen zu Spannungen zwischen den Wirtschaftsblöcken aufgeschaukelt.

Nicht nur ein Wirtschaftsstreit

Verkompliziert worden ist dies durch nichtwirtschaftliche Streitigkeiten. Die USA fordern beispielsweise mit sicherheitspolitischen Argumenten, den Chinesen den Zugang zu bestimmten Technologien zu verwehren. Und China hat strenge «Anti-Spionage-Gesetze» gegen den Informationsaustausch von Unternehmen mit dem Ausland erlassen. Ausserdem hat die Coronapandemie verdeutlicht, wie anfällig Lieferketten in Krisenzeiten sein können.

Gerade die konfus geführte Diskussion macht es schwierig, Lösungen zu finden. Wirtschaftliche Effizienz, Verteilungseffekte, Sicherheitspolitik und die Sicherstellung einer Grundversorgung können nur schwerlich unter einen Hut gebracht werden. Die Unternehmen reagieren, indem sie das Risiko meiden, in politische Konfrontationen zu geraten. Investitionen werden zurückgefahren, neue Geschäftsbereiche werden nicht erschlossen, man lobbyiert lieber im Regulierungsprozess oder sucht gleich die politische Protegierung.

All dies führt zu einer Geisteshaltung, die dem freien Unternehmergeist und der daraus stammenden Innovationskraft entgegensteht. Statt dem – oft von chinesischer Seite heraufbeschworenen – «Win-Win» einer internationalen Kooperation prägt zunehmendes Misstrauen die Beziehungen zwischen den Wirtschaftsblöcken.

Das Zögern der Unternehmen wird sich in niedrigerem Wirtschaftswachstum niederschlagen. Das wird die Staaten zu noch aktivistischerem Handeln drängen. Sie werden mit Subventionen, Stimuli und protektionistischen Massnahmen der eigenen Industrie zunehmend unter die Arme greifen.

China gibt Reformen auf

In China steht die Regierung – auch aufgrund dieser Entwicklung – nun unter Druck, ihren Reformkurs abzublasen. Eigentlich hatte sie entschieden, das Wirtschaftswachstum nicht mehr durch schuldenfinanzierte Fehlinvestitionen, etwa im Immobiliensektor, aufzublähen. Doch im Reich der Mitte ist die Arbeitslosigkeit unter den Jungen erschreckend gross, und dem produzierenden Gewerbe fehlt die Auslastung. Um sich weltweit noch Marktanteile zu sichern, senken die chinesischen Hersteller die Preise – die Erzeugerpreise sind gegenüber dem Vorjahr 5,4% zurückgegangen. Zudem lässt die Notenbank die Abwertung der Währung zu, ein weiteres Anzeichen für einen sich verschärfenden Verteilungskampf.

China geht in dieser unerfreulichen Entwicklung zwar voran, aber die anderen Exportnationen werden folgen. Dabei haben die vergangenen Jahre gezeigt, dass es an einem globalen institutionellen Rahmen fehlt, um die Aushöhlung des Freihandels einzudämmen. Zwar haben sich alle grossen Volkswirtschaften auf die Fahnen geschrieben, ihr Wachstum auf eine gute, nicht schädliche Weise antreiben zu wollen – also durch Produktivitätsfortschritte, den Abbau von Wettbewerbsverzerrungen und technologische Innovation. Die neue Geisteshaltung des Pessimismus und des Misstrauens steht dem jedoch völlig entgegen. Die Wirtschaft läuft mit angezogener Handbremse. Mehr Etatismus wird Innovationen generell bremsen.

«Politischer Aktivismus und die Unsicherheit von Unternehmen, die die Last der Entglobalisierung tragen müssen, sind eine giftige Kombination.»

Besonders brutal werden diese Effekte in der Volksrepublik zu spüren sein. Zwar können staatliche Investitionen den armen Provinzen ein gewisses «Catch-up Growth» – ein Aufholwachstum angesichts ihres noch niedrigen Entwicklungsstands – liefern. Aber den wohlhabenden Provinzen und Städten droht Stagnation. Ihr weiterer Wohlstandszuwachs kann nur durch technologische Fortschritte und die Integration in die Weltwirtschaft erreicht werden – angesichts früherer Wachstumszahlen von 10% eine bittere Aussicht.

Eine sinkende Erwerbsbevölkerung in China müsste bedingen, sich jetzt auf Effizienz und Produktivität zu fokussieren. Eine Studie, erstellt von der Weltbank zusammen mit einer Forschungsstelle der chinesischen Regierung, hat klargemacht, dass dies Peking sehr wohl bewusst ist. Dort heisst es schon im Jahr 2019 weitsichtig: «Alte Wachstumsmotoren – eine wachsende Erwerbsbevölkerung, die Abwanderung vom Land in die Städte, hohe Investitionen und steigende Exporte – lassen nach oder haben einen kleineren Effekt.» Nun wolle man frische Treiber für das Wachstum erschliessen, etwa den technischen Fortschritt. Nur: Im neuen Umfeld wird solches schwieriger umzusetzen sein.

Auch der Westen leidet

Der Westen wird nicht davon profitieren, dass die Wachstumsmaschine China ausgebremst wird. Europa und die USA machen sich etwas vor, wenn sie denken, dass industriepolitische Massnahmen ausreichen, um die eigene Wirtschaft vor den negativen Folgen zu schützen. Zwar kann man so Investitionen in den von den Regierungen auserkorenen Branchen anlocken. Daraus entstehen auch Arbeitsplätze und positive Zweitrundeneffekte. Nicht ausgleichen lässt sich damit aber das Fehlen von organisch gebildeten Technologie-Clustern, die Einschränkung von globalen Lieferketten, der Verlust grenzüberschreitender Zusammenarbeit und das Wegfallen frei zugänglicher Absatzmärkte im Ausland.

Ausserdem besteht die Gefahr, dass die Staaten die nun mobilisierten Mittel entweder ineffizient mit der Giesskanne ausschütten oder an Einzelprojekte vergeben, die auf dem Papier für Politiker besonders attraktiv aussehen. Beispiele dafür sind Chipfabriken in Deutschland, die Millionen von Euro an Subventionen für einen einzelnen Arbeitsplatz kosten, oder unsinnige Projektvorschläge, die auf dem Hype um künstliche Intelligenz reiten.

Ein Verweis auf die teils erfolgreiche Industriepolitik in China ist wenig sinnvoll. So hat die Volksrepublik zu einem Grossteil der eigenen Wirtschaft damit geholfen, zu anderswo schon existierenden Technologiestandards aufzuschliessen. Oder es wurden mit staatlicher Hilfe Skaleneffekte genutzt, um sich gegenüber ausländischen Wettbewerbern durchzusetzen. Mehr Pessimismus ist für die Zukunft angesagt: Wie vorausschauend wird die staatliche Lenkung für Technologien funktionieren, die sich gerade erst entwickeln?

Erinnerungen an Japan drängen sich auf: In den Achtzigerjahren wurden aus dem Ausland dem Industrieministerium MITI fast mystische Kräfte zugeschrieben, Innovationen anzuleiten. Doch als die japanische Industrie das Aufholwachstum absolviert hatte, wurde das Mysterium entzaubert.

Politischer Aktivismus und die Unsicherheit von Unternehmen, die die Last der Entglobalisierung tragen müssen, sind eine giftige Kombination. Der Kampf um einen kleiner werdenden Kuchen an weltweitem Wachstum wird künftig mit mehr Härte und Missgunst ausgetragen.

Alexander Trentin ist Redaktor der «Finanz und Wirtschaft». Er berichtet regelmässig aus der chinesischen Metropole Schanghai. Er hat spannende Unternehmen und wichtige wirtschaftliche Entwicklungen in Asien im Blick. Der studierte Ökonom arbeitete bei UBS und der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich. Mehr Infos @FreeAndOpenMind

Fehler gefunden?Jetzt melden.