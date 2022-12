Erst waren es nur wenige, die auch nur von Kryptowährungen gehört hatten – jenen digital erzeugten, nur elektronisch vorhandenen «Währungen», von denen es mehr als 10’000 verschiedene Typen gibt. Eine Zeitlang gründeten umtriebige Investoren und Medienberühmtheiten in Schritttempo immer neue «Coins». In den Jahren ab 2015 verbreitete sich die Kunde immer schneller: Auch mit kleinen Investitionen winken hier grosse Gewinne.

Wer z.B. Bitcoin im Dezember 2015 gekauft hat, hätte heute einen Gewinn von 5000% gemacht, aus 10’000 Euro wären so knapp 400’000 geworden. Das ist zwar deutlich weniger als die 1,5 Millionen, die ein fröhlicher Investor vor einem Jahr sein Eigen hätte nennen können, aber es gibt wenige Investitionen, die in den vergangenen sieben Jahren so profitabel abgeschnitten haben.

Kryptowährungen haben zumeist ein dezentrales Register der Eigentümer und werden häufig durch das Lösen mathematischer Probleme auf Computern «geschürft». Die Übertragung und der Austausch von Währungseinheiten wird mithilfe kryptologischer Schlüssel gesichert. Spätere Einträge im Register validieren frühere Einträge, was Manipulation ausschliessen soll («Blockchain»). Da die Ausgabe neuer Währungseinheiten begrenzt ist, wird Inflation quasi mechanisch unter Kontrolle gehalten, so zumindest die Hoffnung.

Traum von der schönen neuen Welt

Viele der frühen Investoren, die oft sehr schnell sehr reich wurden, sahen in den Kryptowährungen die Verheissung eines neuen Finanzsystems, ohne Zentralbanken, ohne staatliche Überwachung. Ihrer Vision entsprach es, dass bald die schöne neue Welt der Kryptowährungen die alte, bestehend aus Papiergeld, Münzen und staatlich gegängelten Banken wegfegen sollte. Diese Vorstellung gewann viele Anhänger.

«Kryptowährungen generieren weder Zinsen noch Dividenden, anders als Aktien und Anleihen.»

Kryptowährungen sind in den vergangenen fünf Jahren zum Retailprodukt geworden. Auf Finanzwebseiten sind Kurse von Ethereum und Bitcoin regelmässig neben den Indizes der grossen Börsen der Welt zu sehen, und in der Asset-Management-Branche wird seit einiger Zeit ernsthaft darüber nachgedacht, ob Krypto nicht eine eigenständige neue Anlagekategorie darstellt, die gleichrangig neben Aktien und Anleihen steht. Der grosse amerikanische Broker Fidelity stellte jüngst eine Studie vor, nach der mehr als die Hälfte der institutionellen Investoren in digitalen Assets investieren. Trotz jüngster Turbulenzen liegt der Gesamtwert aller Kryptowährungen immer noch bei 850 Mrd. $.

Angesichts dieses gewaltigen Aufschwungs sind viele Beobachter versucht, die Skandale um die Krypto-Plattform FTX aus den Bahamas und ihren Gründer Sam Bankman-Fried für kleinere Ausrutscher einer neuen Technologie zu halten. Wahrscheinlicher aber ist, dass der gigantische Betrug und die Veruntreuung von Kundengeldern den Anfang vom Ende der Kryptowährungen bedeuten. Um es ganz klar zu sagen: Betrug gibt es in vielen Anlageklassen, und Aktienanlagen sind auch trotz Bernie Madoff nicht verschwunden. Doch die nicht abreissenden Skandale um Kryptowährungen zeigen fundamentale Schwächen des Konzepts auf.

Nur drei Gründe für einen Kauf

Kryptowährungen generieren weder Zinsen noch Dividenden, anders als Aktien und Anleihen. Damit gibt es nur drei verbleibende logische Gründe, warum jemand sie kaufen würde: Transaktionsnutzen, der Nutzen eines «sicheren Hafens» in schlechten Zeiten und der Wiederverkaufswert.

Der Transaktionsnutzen ist die Kernfunktion einer Währung – Euros, Dollars und Schweizer Franken sind nur bedruckte Papierchen, deren Wert dadurch entsteht, dass man sie gegen begehrenswerte Güter austauschen kann. Das aber ist bei Kryptowährungen nur selten der Fall; weder das Abendessen im Restaurant noch den Gebrauchtwagen beim Händler kann man in Bitcoin und Co. kaufen. Im täglichen Zahlungsgeschäft fehlen Kryptowährungen fast vollkommen. Auch sogenannte Stable Coins wie Luna und Tether, deren Wert relativ zu traditionellen Währungen fix sein soll, sind in jüngster Zeit ins Trudeln geraten, da sie letztlich den fixen Link zu einer Altwährung nicht garantieren können. Wirklich nützlich sind Kryptowährungen nur für illegale Transaktionen. Weil Kryptowährungen schwer nachverfolgbar sind, sind sie bei Drogenhändlern, Geldwäschern, Waffenschiebern und Erpressern beliebt.

Mit der Wertsicherung hapert es ebenfalls. Kryptowährungen sind eher mit den Aktienkursen mitgelaufen, statt dann zu steigen, wenn Letztere fallen. Hinzu kommt, dass die Kryptobörsen immer wieder gehackt werden und Milliarden an Währung einfach verschwinden. Krypto wird manchmal mit Gold verglichen, taugt aber nicht zu Schmuck, und die Schwankungen des Portfolios dämpft es auch nicht.

Bleibt der potenzielle Vorteil eines Verkaufs an Dritte. Heute billig kaufen, morgen teuer verkaufen, das ist in der Tat so manchem in den vergangenen Jahren gelungen. Der amerikanische Finanzhistoriker Charles Kindleberger definierte Spekulationsblasen genau so: ein Gut, dessen einziger Nutzen allein darin besteht, dass man es möglicherweise jemandem verkaufen kann. Solche Blasen sind zahlreich in den langen Jahren der Niedrigzinsen entstanden, und Krypto ist vielleicht die reinste Form einer Blase. Der einzige effektive «use case» ist illegaler Mitteltransfer, alles andere ist entweder wertlos oder sinnlos. Die Idee, mit der Blockchain sichere und automatisierte Transaktionen auszulösen, ist attraktiv, doch trotz aller Investitionen im Sektor ist kein technischer Durchbruch erkennbar, der den traditionellen Clearing Houses überlegen wäre.

Von wegen «Innovation»

Wie lange sich Finanzregulatoren und Zentralbanken diese Nutzung tatenlos ansehen wollen, ist eine offene Frage. Während immer kleinere Bargeldbeträge kriminalisiert werden, um angeblich der Geldwäsche Einhalt zu gebieten, haben die Regulatoren Krypto weitgehend gewähren lassen, um «Innovationen nicht abzuwürgen». Eine Regulierungspolitik mit Blick auf Modeerscheinungen und falsche Hurra-Rufe für alles Neue und Technische in den sozialen Medien hat viele, häufig ärmere Investoren im Regen stehen lassen.

Seit neuestem rufen einige der Grossinvestoren in Kryptoassets nach mehr Regulierung, um den Markt transparenter und fairer zu machen. Dieser Ruf ist nicht ohne Ironie – schliesslich sollte Krypto doch eine schöne neue Welt jenseits der nationalen Behörden und Rechtsregeln begründen, wo alles automatisch, hightech und effizient läuft. Die einzige Art der Regulierung, die Sinn ergibt, ist diejenige, Krypto wie jedes andere Glücksspiel zu behandeln.

Jedermann kann ins Kasino, um dort Spass zu haben und zumeist Geld zu verlieren – es sei den Spielern gegönnt; damit es vernünftig zugeht, beschränkt und regelt jedes entwickelte Land den Zugang. Genauso sollte Krypto an die Kette gelegt werden, und durch die Behandlung als Glücksspiel wie jedes andere Lottospiel auch wird ein klares Signal für Investoren gesetzt, dass sie hier auf Gewinne und Renditen im Regelfall nicht setzen dürfen.

Joachim Voth ist Professor am Institut für Volkswirtschaftslehre der Universität Zürich. Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.