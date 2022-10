Bobst hatte im Juli ein öffentliches Übernahmeangebot von der im Besitz der Familie Bobst befindlichen JBF Finance erhalten. Bild: Jean-Christophe Bott/Keystone

Einschätzung von Andreas Meier um 11 Uhr

Die Bobst-Familie besitzt nach Ablauf der Kaufofferte gemäss provisorischem Resultat knapp 85% an Bobst. Damit bleibt mit 15% ein substanzieller Teil der Aktien in Publikumshand. Er entspricht einem Börsenwert von derzeit rund 185 Mio. Fr. Bobst hat vor, die Kotierung ihrer Titel, also den Handel an der SIX, demnächst aufzuheben. Doch keine Angst: Der hohe Anteil von Valoren, die weiterhin im Publikum verbleiben, garantiert mit sehr grosser Sicherheit einen recht flüssigen ausserbörslichen Aktienhandel. Diesen bieten etwa die Zürcher Bank Lienhardt oder die Berner Kantonalbank an. Die Kursstellung sowie die bezahlten Kurse und der Handelsumsatz können teilweise auf ihren Webseiten verfolgt werden. Jede Bank kann Aufträge für den Ausserbörsenhandel entgegennehmen und an die darauf spezialisierten Banken weiterleiten. FuW hat geraten, die Aktien nicht anzudienen, weil Bobst dank der hohen Investitionen der letzten Jahre vor einer guten Geschäftsperiode steht und der offerierte Preis das nicht berücksichtigt hatte. Natürlich würde eine Rezession, wie sie sich jetzt gesamtwirtschaftlich wegen der steigenden Zinsen andeutet, auch Bobst belasten. Deshalb hat der Aktienkurs heute, nach Ablauf der Kauffrist, etwas nachgegeben. Doch die Belastung wäre wohl nur kurzzeitig und dürfte die Konkurrenz von Bobst stärker treffen als das Unternehmen selbst. Gute Gesellschaften gehend gestärkt aus Wirtschaftsflauten hervor. Weiterhin raten wir, an den Bobst-Aktien festzuhalten und bei weiterer Schwäche zuzukaufen.