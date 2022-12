Objektiv – Going to the Match Fussball im England der Nachkriegsjahre gab auch für die bildenden Künste etwas her. Dieses Werk von T.S. Lowry ist auf der Insel eine Ikone. Manfred Rösch

Das Werk «Going to the Match» von Lawrence Stephen Lowry. Bild: Adam Vaughan/EPA via Keystone

Die Leute hasten in Massen zum Heimspiel der Bolton Wanderers, ins alte Stadion Burnden Park. Nach vorn geneigte Strichmännchen, einförmige «Matchstick Men». Nebenan stehen die Backsteinhäuser der Industriearbeiter Nordwestenglands, im Hintergrund rauchen die Schornsteine der Fabrikreviere. Naive Malerei, doch reizvoll und raffiniert. Das Werk «Going to the Match» von Lawrence Stephen Lowry, entstanden 1953, ist im Vereinigten Königreich eines der bekanntesten Gemälde überhaupt, das populärste Kunstwerk zum Thema Fussball gewiss. Es hat im Oktober im Auktionshaus Christie’s für umgerechnet 8,9 Mio. Fr. die Hand gewechselt – vielmehr: Das nach Lowry benannte Kultur­zentrum in Salford, in der Metropolitanregion Greater Manchester, hat es sich und dem breiten Publikum endgültig ­gesichert; bislang war es dort als Leihgabe zu betrachten. Möglich wurde der Zukauf dank einer grosszügigen Spende. T. S. Lowry stammte aus Manchester, aus dem Stadtkreis ­Trafford (folgerichtig blieb er zeitlebens ein United-Anhänger). Burnden Park ist heute ein Einkaufszentrum. Dort wird keine Flanke und kein Freistoss mehr getreten, kein Corner gekickt, kein Penalty versenkt. Oder versemmelt.

Manfred Rösch leitet das Ressort Meinungen von FuW.

